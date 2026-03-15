Revelan millonario fraude en los barrios privados de Neuquén: casas con piscinas climatizadas colgadas de la luz

CALF reveló este domingo un millonario fraude eléctrico en los barrios privados de la ciudad de Neuquén. En los sectores más pudientes del ejido urbano, encontraron más de 30 propiedades colgadas de la luz de forma clandestina.

Desde la cooperativa explicaron que el hallazgo se produjo tras una serie de auditorías técnicas sorpresivas, en lo que implicó «una ofensiva sin precedentes contra el fraude eléctrico» en las áreas más adineradas de la ciudad.

CALF indicó que las viviendas tenían distintas formas de robar del sistema eléctrico: o bien se «enganchaban ilegalmente» de la red, ó más bien tenían medidores adulterados para registrar consumos ínfimos.

Según precisaron, se trataban de «maniobras de alta complejidad técincas» para eludir el pago de servicio en casas de lujo.

Cómo eran las propiedades de lujo en Neuquén que encontraron colgadas de la luz

«Estamos ante un escenario de hurto premeditado en usuarios de alto poder adquisitivo que utilizan la privacidad de los barrios cerrados para ocultar la manipulación de la energía», explicaron fuentes de la Cooperativa.

Desde CALF resumieron que en algunos casos las viviendas superan los 350 metros cuadrados y están equipadas con sistemas de climatización permanente, grandes piscinas climatizadas y consumos eléctricos intensivos que, en muchos casos, eran derivados directamente de la red sin pasar por el medidor.

En este sentido, precisaron que uno de los operativos más destacados tuvo lugar en el sector denominado “La Zagala”, ubicado al oeste de la ciudad sobre la costa del río Limay, donde se detectó una conexión directa de línea subterránea que evitaba la medición real de la energia.

Las autoridades cortaron el servicio, como así también retiraron el medidor e inhibieron la conexion del inmueble.

Además, informaron que aplicarán las «multas correspondientes y se facturará por el consumo no registrado de manera retroactiva, como así también se exigirá la adecuación total de las instalaciones antes de restablecer cualquier suministro.

CALF analiza tomar acciones legales y advierte por los riesgos de seguridad

Desde la cooperativa adelantaron que evalúan tomar acciones penales por «hurto de energia» y que ya tomaron contacto con el Ministerio Púbico Fiscal.

Además, recordaron que, si bien son prácticas que perjudican a los asociados, también alertaron que las conexiones clandestian «representan un riesgo a la seguridad pública», ya que pueden provocar «incendios, fallas críticas en la red de media tensión y accidentes que ponen en peligro tanto a las familias de los infractores como a los vecinos del barrio».



