Uno por uno: todos los barrios privados de Neuquén en los que encontraron vecinos colgados de la luz

CALF reveló este domingo 15 un millonario fraude eléctrico en los barrios privados de la ciudad de Neuquén. En total, detectaron más de 30 viviendas cuyos propietarios estaban colgados de la luz de forma clandestina. Cuáles son los zonas involucradas.

A través de un comunicado oficial, desde la cooperativa explicaron que el hallazgo se produjo tras una serie de auditorías técnicas sorpresivas, en lo que implicó «una ofensiva sin precedentes contra el fraude eléctrico» en las áreas más adineradas de la ciudad.

Los operativos encontraron «maniobras de alta complejidad técincas» que habían realizado los propietarios para eludir el pago correspondiente del servicio para su vivienda de lujo. Entre las distintas manipulaciones hallaron vecinos «enganchados ilegalmente» de la red o con medidores adulterados.

«Estamos ante un escenario de hurto premeditado en usuarios de alto poder adquisitivo que utilizan la privacidad de los barrios cerrados para ocultar la manipulación de la energía», detallaron fuentes de CALF.

Los barrios privados de Neuquén en los que había vecinos colgados de la luz

La cifra de propiedades de lujo colgadas de la luz en Neuquén asciende a 30 y, según pudo confirmar Diario RÍO NEGRO, las mismas estaban distribuidas en los siguientes barrios privados:

La Zagala.

La Peregrina.

Villa Luisa.

Rincón Club de Campo.

Parques de Talero.

Bocahue.

Incluso, uno de los ejemplos que brindaron desde la cooperativa este domingo es que en el barrio ubicado en el oeste de la ciudad sobre la costa del río Limay detectaron una conexión directa de línea subterránea que evitaba la medición real de la energia.

Además, precisaron que en algunos casos las viviendas superaban los 350 metros cuadrados y estaban equipadas con sistemas de climatización permanente, grandes piscinas climatizadas y consumos eléctricos intensivos que, en muchos casos, eran derivados directamente de la red sin pasar por el medidor.

CALF adelantó que tomará acciones legales

Las autoridades de la cooperativa cortaron el servicio en las viviendas con conexiones clandestinas, como así también retiraron su correspondinete medidor e inhibieron su conexion.

Además, informaron que aplicarán las «multas correspondientes y se facturará por el consumo no registrado de manera retroactiva, como así también se exigirá la adecuación total de las instalaciones antes de restablecer cualquier suministro.

En este sentido, también adelantaron que evalúan tomar acciones penales por «hurto de energia» y que ya tomaron contacto con el Ministerio Púbico Fiscal.

Además, recordaron que, si bien son prácticas que perjudican a los asociados, también alertaron que las conexiones clandestinas «representan un riesgo a la seguridad pública», ya que pueden provocar «incendios, fallas críticas en la red de media tensión y accidentes que ponen en peligro tanto a las familias de los infractores como a los vecinos del barrio».