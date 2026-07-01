El aviso de un productor rural permitió descubrir un valioso yacimiento de fósiles en Río Negro

Tiempo atrás, el llamado desde un campo cercano a Sierra Colorada alertó sobre “la presencia de algunos huesos”. El sábado pasado, un equipo técnico de la Dirección de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de Río Negro concurrió al lugar y descubrió un nuevo yacimiento paleontológico que conserva todo un ecosistema fosilizado de unos 70 millones de años.

El sitio ubicado a unos 80 kilómetros de Sierra Colorada reúne decenas de restos fósiles de dinosaurios y otras especies.

«El descubrimiento es mérito del dueño del campo que dio aviso. En ese momento, no teníamos cómo llegar al lugar. Este año, con el refuerzo de la Dirección de Patrimonio, a través de recursos y un equipo de jóvenes profesionales formados en nuestras universidades, empezamos a concurrir a todos los campos de donde recibimos denuncias a fin de iniciar el rescate del patrimonio«, resumió Pablo Chafrat, director de Patrimonio y Museos de Río Negro y uno de los fundadores del Museo de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado” de General Roca.

Hasta ahora, los rescates paleontológicos o arqueológicos se «tercerizaban». De modo que se delegaban a investigadores de universidades o instituciones de la región. «Es la primera vez que Río Negro protagoniza el rescate de su propio patrimonio paleontológico. Tenemos muchas denuncias de posibles yacimientos. Es una provincia muy grande y enormemente rica en patrimonio. De hecho, a raíz de este hallazgo, ayer recibimos dos denuncias más de nuevos sitios arqueológico y paleontológico», recalcó Chafrat.

El sábado pasado se hizo un primer rescate de los fósiles más expuestos. Foto: gentileza

Actualmente, Río Negro tiene alrededor de 87 proyectos de investigación en marcha que llevan adelante distintos investigadores e instituciones. Sin embargo, se estima que tiene más de un 70% del territorio sin explorar.

Chafrat, que asumió en abril, advirtió que se trabaja en conjunto con las empresas mineras y energéticas ya que, muchas veces, al estar en el territorio, suelen encabezar hallazgos. «Por norma, las empresas tienen sus propios paleontólogos y arqueólogos, pero deben denunciar los descubrimientos de fósiles y cumplir con los informes», señaló.

El sábado pasado se hizo un primer rescate de los fósiles más expuestos. Foto: gentileza

La Dirección de Patrimonio y Museos conformó un equipo con dos paleontólogas, una arqueóloga y dos antropólogas. De esta forma, Chafrat destacó que «se generan oportunidades para que puedan desarrollar su intelecto y profesión. Además, los museos provinciales que dependen de la Dirección de Patrimonio también se fortalecen con cuadros técnicos y profesionales».

Respecto al hallazgo en Sierra Colorada, Chafrat describió que se trata de «un sitio maravilloso con una concentración inusual de fósiles» en pocos metros cuadrados que sobresalen en un escenario de monte, con cañadones con arcilla y areniscas, «bien típico de la Línea Sur». «No solo hay mucha cantidad de fósiles sino una gran diversidad: comprobamos que hay un ecosistema conservado de dinosaurios carnívoros de distintos tipos -por algunos huesos, estimamos que deben haber medido unos 9 metros de largo-, hay otros carnívoros chiquitos, están los de cola y cuello largo -conocidos comúnmente como ‘pico de pato’- y también plantas», describió.

El sábado pasado se hizo un primer rescate de los fósiles más expuestos. Foto: gentileza

Las rocas tienen unos 70 millones de años aproximadamente. El descubrimiento, aseguró, corresponde al final del período Cretácico. «Hay muchos yacimientos de este período en la provincia, pero no con esta diversidad concentrada de dinosaurios. Esto, sin dudas, va a aportar mucha información sobre este momento geológico, antes de que los animales se extinguieran», subrayó y añadió que hay «muchas especies nuevas que no se conocen y por ende, ayudará a entender mejor ese momento del pasado».

El sábado pasado, el equipo técnico recorrió el predio, acompañado por Nahuel Astutti, secretario de estado de Juventud, Deporte y Cultura y se procedió al rescate de lo que afloraba en el terreno «a fin de que no se erosione y se desintegre con la intemperie». Se prevé una expedición para realizar la excavación durante unos 15 días, en carpa, a fin de año.

«La idea es convocar a estudiantes avanzados de carreras afines, que los jóvenes profesionales puedan desarrollar líneas de investigación para sus tesis y convocar también a voluntarios para despertar vocaciones científicas», finalizó.