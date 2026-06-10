Tecnología 3D al servicio de la paleontología: Río Negro tiene su fábrica propia de dinosaurios

El acuerdo incluye la mejora del equipamiento del Laboratorio de Réplicas 3D del Museo de Roca. Foto: gentileza

Educar, impactar y atraer visualmente. Los museos apuestan a brindar experiencias vivenciales que despierten la fascinación. Las réplicas de fauna prehistórica a tamaño natural permiten a los visitantes interactuar de manera cercana con especies que nunca verán en la vida real.

Algunas provincias ya avanzan en este camino, como Río Negro que sigue el modelo del Museo Paleontológico Egidio Feruglio en Trelew, Chubut, con un modelo que permite potenciar el patrimonio natural y cultural, promover la investigación y estimular el crecimiento del turismo científico.

De esta forma, el Museo de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado” de General Roca accedió a un escáner y una impresora 3D para avanzar con la reconstrucción de esqueletos de la fauna extinta y el montaje a tamaño natural. El desafío es combinar la precisión científica con el impacto visual que posicione a la provincia a la vanguardia regional.

El acuerdo con el Ministerio de Modenización y la Secretaría de Juventud, Deporte y Cultura de la provincia apuesta a concretar reconstrucciones digitales, la realización de renders y la digitalización del acervo que contempla 35.000 objetos de colecciones biológicas, geológicas y paleontológicas.

El Museo de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado” de General Roca accedió a un escáner y una impresora 3D. Foto: gentileza

«Es un plan ambicioso para poner en valor el patrimonio paleontológico natural y cultural que atraviesa los museos de todas las provincias. El patrimonio es un activo estratégico para el desarrollo económico, científico, para el turismo de reuniones», sintetizó Pablo Chafrat, director de Patrimonio y Museos de Río Negro que fue uno de los fundadores del Museo de Roca que abrió sus puertas al público el 3 de marzo de 2008.

Definió el patrimonio natural y cultural como «una industria emergente» ya que representa el 2,5% del PBI de los países en desarrollo. «Lo cierto es que el desarrollo tecnológico la está potenciando. Hay herramientas hermosas como el escaneo 3D que permite varias líneas de trabajo», añadió.

En esta ocasión, el acuerdo incluye la mejora del equipamiento del Laboratorio de Réplicas 3D del Museo de Roca que funciona desde hace tiempo con la intención de llevar adelante réplicas para esa localidad. Hasta ahora, los especialistas reconstruyeron el «Ave del Terror» (un descubrimiento paleontológico a 30 kilómetros de General Roca), el buitreraptor, el pequeño dinosaurio Niebla Antiqua de 6 metros de largo. También exhiben dos dinosaurios peleándose.

El Museo de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado” de General Roca accedió a un escáner y una impresora 3D. Foto: gentileza

«Cada reconstrucción muestra la anatomía, los detalles científicos, e incluso detalles de la conducta de esos animales. Se trata de despertar fascinación por la naturaleza. Una cosa es ver el fósil; otra muy distinta es observar el esqueleto completo, entender el porte de esos animales, la agresividad, su conducta. Es una herramienta de divulgación científica maravillosa«, especificó.

Consideró que el equipamiento de alta tecnología que hoy cede el gobierno provincial permite potenciar la investigación científica y aumentar la visibilidad de nuestro patrimonio. «De esta forma, se fomenta como una política provincial, como un desarrollo estratégico para la provincia», calificó.

En este sentido, mencionó el programa «Rutas Patrimoniales» que consiste en proponer atractivos estratégicos con especímenes únicos de cada museo en las diversas rutas que atravisan la provincia, al igual que la inauguración del Paleoparque de Comallo.

El Museo de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado” de General Roca accedió a un escáner y una impresora 3D. Foto: gentileza

El Laboratorio de Réplicas 3D del museo cuenta con tres profesionales fijos y el resto está conformado por un programa de voluntarios que abarca a unos 70 personas- en su gran mayoría, estudiantes universitarios-. Por lo general, los alumnos de la carrera de Arte interactúan con los futuros paleontólogos, a través de un debate en el que estos últimos detallan cómo eran los animales y los otros se abocan a la fase artística.

«Cada réplica depende del tamaño, de las características. No es solo una reconstrucción sino que hay todo un desarrollo artesanal con un pintado final, un montaje museológico y museográfico de la puesta en escena. No es solo imprimir el esqueleto sino el contenido y el aseoramiento científico», planteó.

El acuerdo incluye la mejora del equipamiento del Laboratorio de Réplicas 3D del Museo de Roca. Foto: gentileza

«Los museos ya no son solo depósitos de objetos sino centros de innovación. Con este comodato, estamos uniendo la tecnología de punta con nuestro patrimonio para generar un recurso que atraiga más turismo y potencie la oportunidad de producir productos de divulgación científica que sea exportable desde Río Negro al mundo», Martín Fraile, secretario de Cultura.

Otra experiencia

Por lo general, los museos de todo el mundo exhiben réplicas en lugar de fósiles originales. ¿Por qué? Así lo explican desde el Museo Paleontológico Egidio Feruglio:

-Con frecuencia, solo se encuentran algunas partes de los animales y exhibirlos, de esta forma, dificulta su interpretación.

-Aunque esas partes estuvieran completas, los fósiles del porte de un gran dinosaurio no podrían sostenerse sin soportes grandes y poco estéticos. Las réplicas son mucho más livianas y permiten estructuras de soporte prácticamente invisibles.

-Por otra parte, los fósiles (muchas veces únicos y valiosos desde el punto de vista científico y cultural), se depositan en las colecciones para asegurar así su disponibilidad para futuras generaciones.

El Museo de Ciencias Naturales “Juan Carlos Salgado” de General Roca accedió a un escáner y una impresora 3D. Foto: gentileza





