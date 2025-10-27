Rita Segato recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad de Río Negro y dará una clase magistral

La antropóloga, teórica y activista feminista Rita Segato será distinguida con el doctorado honoris causa de la Universidad de Río Negro. Según manifestaron desde la institución, es «una de las pensadoras latinoamericanas más influyentes de estos tiempos en favor de los derechos humanos y de las luchas de las minorías postergadas”. El acto será el 29 de octubre en el Centro Municipal de Cultura, donde también brindará su clase magistral llamada «El arte de nombrar construye la historia”.

Luego de que el Consejo Superior de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) aprobara por unanimidad, en marzo de 2023, la propuesta presentada por el rector Anselmo Torres, se formalizará el otorgamiento del título Doctora Honoris Causa a la antropóloga Rita Segato.

Segato es reconocida en la región latinoamericana por el estudio de la violencia de género en la sociedad, y el análisis de su accionar como relación de poder. Ha desarrollado una extensa trayectoria académica en torno a la violencia de género, el colonialismo y los derechos humanos. Fue distinguida con numerosos doctorados honoris causa y premios y su obra incluye títulos fundamentales como Las estructuras elementales de la violencia, La guerra contra las mujeres y Contra-pedagogías de la crueldad.

La iniciativa de la distinción fue postulada considerando que “sus aportes académicos antropológicos, del feminismo, sobre la violencia patriarcal y la ética pública, junto a su compromiso de incidir en la transformación social la hacen una de las pensadoras latinoamericanas más influyentes de estos tiempos en favor de los derechos humanos y de las luchas de las minorías postergadas”.

La distinción a Segato es la última de una serie de doctorados honoris causa entregados a distintas mujeres durante estos años: la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, la Dra. Catalina Wainerman y la Dra. Dora Barrancos.

El rector de la UNRN, Mg. Anselmo Torres, señaló que las distinciones se realizan valorando “la trayectoria excepcional y los méritos académicos y científicos de las académicas que contribuyen en favor de la democracia como sistema que cristaliza la igualdad, la paridad, el diálogo, la laicidad y el pluralismo de la sociedad argentina”.

La ceremonia de entrega del Doctorado honoris causa a la antropóloga y activista feminista Rita Segato se realizará el miércoles 29 de octubre a las 18:30 horas en el Centro Municipal de Cultura, Gallardo 550 de la ciudad de Viedma.

En esa oportunidad, la doctora Segato también brindará su clase magistral denominada «El arte de nombrar construye la historia”.