Roberto Herrscher llega a Viedma con un taller de narración

El reconocido periodista y académico Roberto Herrscher llegará este viernes a la capital rionegrina para brindar un taller sobre narración y una charla gratuita, a través de la Universidad Nacional de Río Negro y con apoyo del Sindicato de Prensa del Valle Inferior- FATPREN.

La voz de las cosas: de la memoria individual a la memoria colectiva, será un espacio en formato taller con una duración total de seis horas, distribuida en dos encuentros.

Se propone el aprendizaje, reflexión y producción de textos periodísticos sobre memoria histórica, colectiva e individual, partiendo de la descripción de objetos hasta hacer que hablen, con herramientas provenientes de la literatura y la arqueología, y del uso de voces y testimonios vinculados a estos objetos, con técnicas de entrevista y trabajo de voces vinculadas a la etnografía.

Habrá tiempo hasta el miércoles para inscribirse en el taller que tendrá un arancel de 3.500 pesos. Para acceder a la inscripción: https://www.unrn.edu.ar/eventos/Testimonio-periodistico-La-voz-de-las-cosas-1594

El taller se iniciará el viernes con el primer módulo en el horario de 17 a 20, mientras que el sábado irá el restante de las 10 a las 13, siempre en el Campus Universidad Nacional de Río Negro.

Además, el viernes 14 de abril, en el marco de los 40 años ininterrumpidos de vida democrática en Argentina y en conmemoración del día del Veterano y los caídos en Malvinas, habrá una charla debate sobre la Reconstrucción Histórica Colectiva, la memoria y la resiliencia social y personal.

Será a partir de las 10, en la Manzana Histórica, ubicada en Colón 450. La charla es libre y gratuita y no requiere de inscripción previa.

La larga trayectoria de Roberto Herrcher

Fue combatiente de Malvinas, es periodista narrativo, reportero especializado en cultura, sociedad y medio ambiente, y profesor de periodismo.

Nació en Buenos Aires en 1962, estudió sociología y teatro en su ciudad natal, periodismo en Nueva York y en Berlín.

Vivió y trabajó en Barcelona donde dirigió y enseñó en el Master en Periodismo BCN_NY, organizado por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Columbia en Nueva York.

Herrscher es el autor de los libros Periodismo narrativo; El arte de escuchar (Publicacions de la UB 2015); el relato de no ficción Los viajes del Penélope, editado por Tusquets Argentina en 2007 y traducido al inglés y publicado por Südpol como The Voyages of the Penelope en 2010.

Recientemente ha publicado Crónicas Bananeras (Ed. Tusquets), una investigación histórica y crónica de viajes sobre las ‘repúblicas bananeras’ de Centroamérica, para Altaïr. Asimismo, dirige la colección Periodismo Activo de Publicacions de la UB.

Sus reportajes, crónicas y perfiles han sido publicados en medios como La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Ajo Blanco, El Ciervo, Lateral, Room, Quimera, Gentleman, Gatopardo, Travesías, Etiqueta Negra, Página 12, Perfil, y Puentes.

Actualmente se desempeña como Profesor del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado (Santiago de Chile) y dirige la Diplomatura en Narrativas de No Ficción Es miembro de la International Association for Literary Journalism Studies (IALJS), y fellow del Seminario de Salzburgo y la Inter American Foundation. En 1998 obtuvo el 3er. premio de la Foreign Press Association de Nueva York.