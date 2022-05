Roca: inauguran residencia universitaria donada por empresa exportadora para jóvenes de zonas rurales

Acaba de inaugurarse formalmente la Residencia Universitaria de Fundación Sí en Roca.

Se trata de una casa donada a la ONG por la exportadora Moño Azul donde 10 jóvenes de zonas rurales de diferentes provincias que realizan sus estudios superiores en la ciudad pueden vivir de manera gratuita.

Habla de unos de los residentes en la inauguración formal. La totalidad de sus compañeros estudian Los actuales estudiantes están cursando diferentes carreras como Abogacía, Odontología, Geología, Administración de Empresas, Comercio Exterior y profesorados.

El evento de inauguración contó con la presencia de los estudiantes, sus familiares, voluntarios de la Fundación Sí de la sede Roca y de otras sedes del país, y representantes de la empresa que colaboran permanentemente con el sostenimiento del proyecto.

Que dijo Manuel Lozano, director de la Fundación Sí, en la inauguración en Roca

“Si bien este es el segundo año que la Residencia Universitaria se encuentra activa, la inauguración formal fue retrasada debido al confinamiento de la pandemia. Pero no queríamos dejar de hacerla porque siempre para nosotros es un motivo de celebración poder abrir un nuevo espacio que sea sinónimo de educación y oportunidades”, señaló Manuel Lozano, director de la Fundación Sí, quien llegó a Roca exclusivamente para la inauguración el sábado último.

Las Residencias se sostienen económicamente gracias al aporte de diversas empresas y donantes individuales que apuestan a la educación de jóvenes que, de otra manera, no podrían continuar sus estudios después de finalizar el secundario. Se trata de un proyecto que articula el trabajo de los voluntarios con el sostén económico del sector privado, no teniendo la ONG ningún tipo de ayuda estatal, gubernamental ni partidaria.

Manuel Lozano, director de la Fundación Sí (izq.) y Nicolás Sánchez, CEO de Grupo Prima, fueron también oradores en una inauguración cargada de emoción, el sábado último, en Roca.

Nicolás Sánchez CEO de Grupo Prima (firma que aglutina a Moño Azul) explicó que el primer contacto con Manuel Lozano se dio a través de Endeavor (otra fundación de la cual el ejecutivo es miembro activo). “Ya conocía la Fundación Sí, pero no a Manuel. Al poco tiempo de conocerlo me llamó para invitarme a participar con un aporte para una residencia que se iba a abrir en Neuquén: podíamos ayudar con una habitación, colaborar con algún alumno… Pero redoblamos la apuesta y le dijimos que queríamos un mayor compromiso y me ofrecí a abrir una residencia de Roca”.

Sánchez comenta desde Grupo Prima siempre colaboró con diferentes proyectos (instituciones deportivas, deportistas, o comedores, por citar ejemplos). “Pero teníamos en mente algún proyecto en el que podamos tener una mayor perspectiva, y que además se vincule con la educación: mi abuelo Antonio fue el director de la ENET de Roca y siempre tuvimos mucha relación con la enseñanza. Por lo que llevar este este proyecto, que ayuda a formar a un montón de chicos, nos otorga una gran satisfacción mayor”.

Cabe destacar, que la Residencia Universitaria Moño Azul brinda alojamiento, alimentos, ayuda económica para la adquisición de material de estudio y viáticos a jóvenes con escasos recursos de localidades rurales o alejadas de los centros urbanos, así como asistencia médica, psicológica, psicopedagógica y de apoyo a quienes lo requieran como condición para poder continuar sus estudios.

Residentes, voluntarios, familiares, empresarios y amigos posan frente a la Residencia Universitaria recién inaugurada formalmente en Roca.

En tal sentido, la residencia universitaria de Roca consta además de un equipo de voluntarios tutores y voluntarios especializados que acompañan, asisten y orientan las trayectorias de los residentes en cada aspecto que sea necesario para alcanzar sus objetivos de estudio. “En lo personal siento una felicidad enorme por este compromiso que asumimos, y porque además soy voluntario y acompañante de una de las recientes. Se trata de un proyecto que me encanta y al que le dedico muchísimo tiempo y energía”, expresó Nicolás Sánchez.

Al igual que más de 600 jóvenes que se encuentran viviendo en las otras 20 residencias universitarias de la Fundación, los 10 residentes de Roca persiguen el sueño de obtener un título a pesar de provenir de regiones y familias desfavorecidas de las provincias de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza, Formosa y Jujuy.

“La demanda es cada vez mayor porque el acceso a la educación superior es algo impensado para chicos que viven en zonas tan alejadas y sin recursos suficientes para alquilar. Sus ganas de superarse nos comprometen a trabajar con más fuerza para que este proyecto siga creciendo”, remarca Lozano.

Los actuales estudiantes de la Residencia Moño Azul de Roca se encuentran cursando diferentes carreras como Abogacía, Odontología, Geología, Administración de Empresas, Comercio Exterior y distintos profesorados.

Acerca de las Residencias Universitarias

El proyecto de Residencias Universitarias se inició en marzo de 2013 en Santiago del Estero para 12 estudiantes. Frente a la demanda de otros interesados en acceder a esta posibilidad, a fines de 2014 se inauguró una nueva casa en la misma ciudad y se empezó a extender a otras provincias argentinas.

Así, en 2016 se abrió una residencia en La Rioja, en 2017 inauguramos las residencias de Córdoba y Catamarca, en 2018 abrieron las casas en Rosario (Santa Fe), Neuquén y Salta, en 2019 las residencias de Corrientes y Tucumán, en 2020 una tercera casa en Santiago del Estero, una en Mendoza y otra en Resistencia (Chaco), en 2021 las casas de Gral. Roca, Pergamino (Bs. As.), Santa Fe y una segunda en Córdoba y en 2022 las residencias de Posadas (Misiones), Jujuy, Casilda (Santa Fe) y Villa Mercedes (San Luis).

A través del aporte de empresas privadas y socios individuales, Fundación Sí financia tanto los gastos de la vivienda como la alimentación, la vestimenta, la movilidad y los gastos académicos de los estudiantes que son acompañados permanentemente por tutores seleccionados según la disciplina. Los voluntarios de la Fundación acompañan y contienen a los jóvenes, mientras trabajan en forma articulada con sus familias.

Acerca de Fundación Sí

Sí es una organización no gubernamental sin fines de lucro que tiene como principal objetivo promover la inclusión social de los sectores más vulnerables de Argentina.

El trabajo es llevado adelante por un gran número de voluntarios distribuidos en todo el país a través de un abordaje integral que trabaja la asistencia, la contención, la capacitación, la educación y la cultura del trabajo.

Entre los proyectos impulsados por la ONG se encuentran las Recorridas Nocturnas para acompañar a quienes viven en situación de calle, el programa «Sí Pueden» que trabaja en el desarrollo emocional del niños y adolescentes, las Residencias Universitarias para jóvenes de zonas rurales, el Banco de Instrumentos Musicales, la asistencia en Catástrofes Naturales y diversas acciones destinadas al compromiso comunitario para el desarrollo de una sociedad inclusiva.