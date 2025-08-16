Ruta 22: vuelco dejó dos heridos en Coronel Belisle, en el mismo lugar hubo otro choque

El Renault Sandero terminó volcado de costado en la sub banquina de la Ruta 22 Foto: Gentileza.

En la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1025 en cercanías de Coronel Belisle, se registró un nuevo accidente este viernes por la tarde. La coincidencia con otro siniestro vial ocurrido pocas horas antes en el mismo lugar generó preocupación en los vecinos de la zona.

Otro vuelco en el mismo lugar y en el mismo día

El hecho ocurrió cerca de las 20, cuando un Renault Sandero despistó tras rozarse con un camión que iba en el mismo sentido, según informaron medios locales. El vehículo terminó volcado de costado sobre la banquina, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la circulación hasta garantizar la seguridad de la vía.

El aviso lo dio un efectivo de la Policía de Río Negro que pasaba por el lugar. De inmediato, intervino el Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, que asistió a los ocupantes del auto y ordenó las primeras pericias para determinar las causas del siniestro.

Policía y Seguridad Vial trabajaron en la zona para garantizar la circulación. Foto: archivo.

De acuerdo con la información difundida, el Sandero circulaba en dirección Belisle–Darwin cuando, por motivos que aún no se establecieron, se cruzó de carril y rozó lateralmente al camión. Ese impacto provocó la pérdida de control y el posterior vuelco.

Padre e hija lesionados tras vuelco en la Ruta 22

En el auto viajaban un hombre y su hija de 22 años. Ambos fueron trasladados al hospital de Coronel Belisle para recibir atención médica. La joven presentó lesiones leves. El conductor, en cambio, sufrió una fractura en el codo. Su estado de salud no revestiría riesgo vital.

La Fiscalía de turno tomó intervención y ordenó medidas precautorias. Además, inició una investigación caratulada como “lesiones graves en accidente de tránsito”, mientras se espera el resultado de las pericias mecánicas y testimoniales.

El siniestro de la tarde se sumó al accidente ocurrido en horas tempranas en el mismo kilómetro de la Ruta 22, donde se había producido una choque por alcance.