Ruta 22: vuelco dejó dos heridos en Coronel Belisle, en el mismo lugar hubo otro choque
Dos accidentes en menos de seis horas sorprendieron en el kilómetro 1025 de la traza nacional este fin de semana largo.
En la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1025 en cercanías de Coronel Belisle, se registró un nuevo accidente este viernes por la tarde. La coincidencia con otro siniestro vial ocurrido pocas horas antes en el mismo lugar generó preocupación en los vecinos de la zona.
Otro vuelco en el mismo lugar y en el mismo día
El hecho ocurrió cerca de las 20, cuando un Renault Sandero despistó tras rozarse con un camión que iba en el mismo sentido, según informaron medios locales. El vehículo terminó volcado de costado sobre la banquina, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la circulación hasta garantizar la seguridad de la vía.
El aviso lo dio un efectivo de la Policía de Río Negro que pasaba por el lugar. De inmediato, intervino el Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, que asistió a los ocupantes del auto y ordenó las primeras pericias para determinar las causas del siniestro.
De acuerdo con la información difundida, el Sandero circulaba en dirección Belisle–Darwin cuando, por motivos que aún no se establecieron, se cruzó de carril y rozó lateralmente al camión. Ese impacto provocó la pérdida de control y el posterior vuelco.
Padre e hija lesionados tras vuelco en la Ruta 22
En el auto viajaban un hombre y su hija de 22 años. Ambos fueron trasladados al hospital de Coronel Belisle para recibir atención médica. La joven presentó lesiones leves. El conductor, en cambio, sufrió una fractura en el codo. Su estado de salud no revestiría riesgo vital.
La Fiscalía de turno tomó intervención y ordenó medidas precautorias. Además, inició una investigación caratulada como “lesiones graves en accidente de tránsito”, mientras se espera el resultado de las pericias mecánicas y testimoniales.
El siniestro de la tarde se sumó al accidente ocurrido en horas tempranas en el mismo kilómetro de la Ruta 22, donde se había producido una choque por alcance.
Comentarios