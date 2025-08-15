Quién era el motociclista de Cipolletti que murió tras chocar con un poste

Un motociclista murió y otro resultó herido anoche en Cipolletti luego de impactar contra un poste de luz sobre calle Julio Dante Salto, a la altura del club Los Cerezos. “Una persona perdió la vida y otra resultó con fracturas”, informó el comisario Luis Balboa.

Una noche que terminó en tragedia en Cipolletti

El hecho ocurrió alrededor de las 23, cuando una pareja que circulaba por el sector observó la moto caída en la cinta asfáltica y a dos personas tendidas en el suelo. Según detalló la policía, una de ellas no respondía. El lugar del siniestro está a pocos metros de la Ruta 22.

Fuentes policiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que la víctima fue identificada como Walter Gutiérrez, oriundo de Cipolletti. Era quien conducía la moto. El otro hombre, también de Cipolletti, fue trasladado al hospital local con una fractura.

Un muerto en un accidente en Cipolletti. Foto: Gentileza.

Balboa explicó que la mecánica del accidente aún es materia de investigación. El impacto se produjo contra una columna de alumbrado público situada a un costado de la calzada.

La investigación busca determinar las causas del fuerte impacto

Fuentes oficiales precisaron que el aviso ingresó a la comisaría cerca de las 23. El llamado fue realizado por la pareja que halló la moto y a las víctimas.

Los peritos trabajaron sobre la calzada y tomaron mediciones para establecer la velocidad y dirección de la moto antes del impacto.