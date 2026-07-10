San Antonio Oeste: energía, obras y planificación para una ciudad que vuelve a ilusionarse

“Con una provincia extraordinaria y una ciudad con enormes posibilidades, el futuro depende también de cómo lo construyamos”, dijo el intendente Casadei.

San Antonio Oeste celebra un nuevo aniversario en un contexto muy diferente al de años anteriores. A la histórica actividad pesquera, portuaria y turística se suma ahora una industria que promete cambiar el perfil económico de toda la región: la energía.

El desembarco de los proyectos vinculados al gas natural licuado (GNL) ya comenzó a modificar el movimiento cotidiano de la ciudad. Empresas que llegan, trabajadores especializados, mayor demanda inmobiliaria y nuevas obras públicas forman parte de una transformación que recién comienza y que obliga al Estado municipal a planificar con una mirada de largo plazo.

Para el intendente Adrián Casadei, el momento que atraviesa San Antonio Oeste representa una oportunidad histórica, aunque advierte que el verdadero desafío será lograr que ese crecimiento beneficie a toda la comunidad sin afectar las actividades que durante décadas sostuvieron la economía local.

“San Antonio siempre fue una ciudad de esperanza”, resume el jefe comunal. Y enseguida hace un recorrido por la historia reciente. “Primero estuvo la esperanza del agua. Después la del puerto. Más tarde la pesca y el turismo. Hoy la energía aparece como una nueva economía y una nueva esperanza para nuestra comunidad”, sostuvo.

De expectativas a obras

Casadei recuerda que los sanantonienses convivieron durante años con grandes proyectos que muchas veces demoraban en concretarse. Por eso asegura que hoy la diferencia es que los vecinos empiezan a ver resultados tangibles. El primer gasoducto ya está en ejecución para abastecer al primer buque licuefactor y el segundo gasoducto dedicado ya fue licitado. A eso se suma un movimiento permanente de empresas, contratistas y trabajadores que hace algunos años era impensado para la ciudad.

“Ya no hablamos solamente de anuncios. La gente ve todos los días camionetas de empresas nuevas, movimiento y obras. Eso hace que la comunidad empiece a confiar en que esto realmente está ocurriendo”, explicó.

Sin embargo, el intendente también llama a administrar las expectativas. Reconoce que muchas personas imaginan un crecimiento inmediato del empleo, aunque aclara que los procesos de inversión tienen tiempos propios y que el impacto será progresivo. “No todos van a trabajar directamente en la energía y no todos conseguirán empleo allí. Por eso nuestra responsabilidad es que esta nueva economía complemente las actividades que ya existen y no termine perjudicándolas”, afirmó.

Planificar, la prioridad

Foto: Luciano Cutrera.

El crecimiento proyectado también obliga a pensar una ciudad distinta. Casadei sostiene que el principal desafío del municipio pasa por garantizar que la infraestructura acompañe el desarrollo privado. En ese sentido destacó el nuevo Plan Director de Agua, una inversión provincial superior a los 25.000 millones de pesos que considera la obra estructural más importante de las últimas cuatro décadas para el ejido municipal.

San Antonio Oeste obtiene el agua potable mediante un canal abierto que recorre cerca de 170 kilómetros, una particularidad que convierte al recurso hídrico en uno de los principales condicionantes para cualquier expansión urbana. “La decisión del Gobierno provincial de priorizar esta obra permitirá garantizar agua para más de cien mil habitantes y acompañar el crecimiento de todo el ejido urbano”, señaló.

A esa infraestructura se suman importantes inversiones en redes cloacales, ampliaciones hospitalarias, nuevas escuelas y obras de pavimentación que buscan preparar a la ciudad para una demanda mucho mayor de servicios.

Las Grutas y SAE, claves

Cuando habla del crecimiento, Casadei insiste en que no puede analizarse únicamente la realidad de San Antonio Oeste.

El municipio integra un mismo ejido urbano junto a Las Grutas y San Antonio Este, dos localidades que cumplen un papel estratégico dentro del desarrollo económico regional.

Las Grutas continúa siendo uno de los destinos turísticos más importantes de la Patagonia argentina y el principal motor económico durante la temporada estival. San Antonio Este, por su parte, gana cada vez mayor protagonismo gracias al puerto de aguas profundas y al desarrollo logístico que comienza a demandar la industria energética. Para el intendente, pensar el futuro significa integrar esas tres localidades bajo una misma planificación urbana, de infraestructura y de servicios.

Al momento de dejar un mensaje por el aniversario, Casadei eligió hablar menos de obras y más de convivencia. Consideró que la Argentina necesita recuperar espacios de diálogo y construir consensos para aprovechar las oportunidades que tiene por delante.

“Quiero dejar un mensaje de esperanza, de paz y de diálogo. Hay que tratar de entender al otro y construir políticas comunes. Tenemos una provincia extraordinaria y una ciudad con enormes posibilidades de crecimiento. Ese futuro depende también de cómo seamos capaces de construirlo entre todos”, concluyó.