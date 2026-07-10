Rige una alerta por lluvia en el Alto Valle: ¿cuáles serán las horas más complicadas de este viernes?

El Alto Valle comenzó el viernes con intensas lluvias en diversas ciudades. Esta situación podría extenderse el resto de la jornada, ya que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene a la región bajo alerta amarilla por precipitaciones, por ello acá te contamos cuáles serán las horas más complicadas.

El pronóstico del tiempo de este viernes 10 de julio

El organismo nacional indicó que el área en amarillo será afectada por lluvias de carácter persistentes. Al mismo tiempo aclaró que se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm.

La franja horaria de mayor impacto de la alerta será durante la mañana y la tarde, recién al atardecer se prevé una mejoría, aunque no descarta que se originen chaparrones aislados.

Por otra parte, el pronóstico indica que, en líneas generales, la temperatura máxima en el Alto Valle se mantendrá en 9°C y la mínima en 6°C.

Durante la mañana, el día comenzará con una temperatura de 6°C, registrando lluvias y vientos leves de 7 a 12 km/h. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará la máxima de 9°C, el viento rotará hacia el sudoeste (manteniendo su intensidad) y la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%.

Finalmente, por la noche, la temperatura descenderá a los 7°C bajo las mismas condiciones de viento y probabilidad de lluvia.