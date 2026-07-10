San Antonio Oeste celebra aniversario con «obras y fuerte inversión» de Provincia, destacan

«En un nuevo aniversario de San Antonio Oeste, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con el desarrollo de la ciudad a través de importantes inversiones en infraestructura, educación, salud y servicios esenciales, consolidando políticas públicas que acompañan el crecimiento de la comunidad y mejoran la calidad de vida de las familias».

De este modo, desde la secretaría de Medios de la administración que lidera Alberto Weretilneck, resaltan su presencia en la celebración de la fundación de esta comunidad.

«Una de las obras más importantes en marcha es la ejecución de la infraestructura eléctrica para 232 lotes del barrio 115° Aniversario, una inversión superior a $420 millones que permitirá dotar de energía a futuros hogares y continuar ampliando el desarrollo urbano de la ciudad», agregaron.

En este nuevo aniversario de San Antonio Oeste, el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck reafirma su compromiso «con el desarrollo de la ciudad mediantes obras e inversiones en infraestructura, educación, salud y servicios esenciales para toda la comunidad».

«A ello se suma una histórica inversión para la ampliación de la red cloacal, con una obra valuada en más de $2.500 millones, financiada a través del programa Junto al Municipio Construyendo Provincia y con aportes provenientes del Fondo VMOS. La obra beneficiará en forma directa a 864 familias, mediante la construcción de colectores, conexiones domiciliarias, estaciones de bombeo e impulsión para los sectores Oeste y Sudeste de la ciudad. Además, dejará la infraestructura preparada para incorporar casi 3.000 nuevos lotes al servicio de saneamiento», informaron a este diario desde el gobierno provincial.

Educación, una prioridad

En materia educativa, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos continúa desarrollando una política de mantenimiento y mejora de los establecimientos escolares.

Al respecto, entre las principales intervenciones destacan «la construcción de un baño adaptado y el recambio del cerco perimetral de la Escuela Primaria Nº 146; la renovación de las calderas del SUM de la Escuela Primaria Nº 179; la modernización integral del sistema de calefacción del CET Nº 32; las tareas de pintura y restauración de espacios recreativos en el Jardín Nº 38; y la reconstrucción de los sanitarios del anexo del Taller de Maestro Mayor de Obras del CET Nº 19».

«Estas obras se complementan con una intensa actividad pedagógica orientada a fortalecer la formación de los estudiantes y su inserción laboral. El CET Nº 32 desarrolla prácticas profesionalizantes en hoteles de San Antonio Oeste y Las Grutas, mientras que sus estudiantes también realizan experiencias en la confitería escuela. La ESRN Nº 29 continúa impulsando proyectos de innovación vinculados al aprovechamiento de algas marinas para la elaboración de papel vegetal, y el Instituto Técnico Superior Nº 15 participa activamente en propuestas de formación gastronómica que ponen en valor los productos marítimos de la región», sostienen.

El intendente Casadei presidirá hoy los actos centrales del aniversario de su ciudad. Recibirá la visita del primer mandatario provincial.

Asimismo, la Provincia «continúa fortaleciendo la formación profesional mediante capacitaciones desarrolladas junto al Centro Integral de Formación para la Industria y la Construcción (CIFIC), en especialidades como albañilería, hormigón armado, construcción en seco, electricidad y plomería, formando mano de obra calificada para acompañar el crecimiento productivo de la región», añadieron desde la secretaría de Medios a «Río Negro».

El acompañamiento educativo también se refleja en los servicios escolares. «Actualmente 6.520 estudiantes reciben desayuno o merienda, 416 acceden al servicio de comedor, 15 cuentan con refrigerio reforzado y 235 alumnos utilizan diariamente el transporte escolar, garantizando igualdad de oportunidades para estudiantes de San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto de San Antonio Este».

«Durante el presente ciclo lectivo también se concretó la entrega de libros de la colección Exploradores para estudiantes de primer y segundo grado, obras literarias destinadas a las maratones de lectura, además de mobiliario, insumos deportivos y equipamiento escolar que fortalecen las condiciones de enseñanza en las instituciones educativas», aseguraron.

Modernización tecnológica en salud

En materia sanitaria, «el Gobierno de Río Negro continúa posicionando a San Antonio Oeste como una de las localidades de referencia en innovación tecnológica dentro del sistema público de salud. La puesta en funcionamiento del moderno mamógrafo digital directo representó un hito para la provincia, al convertirse en el primer equipo capaz de transmitir las imágenes de manera instantánea mediante la Historia de Salud Integrada (HSI), permitiendo que especialistas realicen diagnósticos remotos desde Viedma y agilizando el acceso a estudios de alta complejidad para las pacientes de toda la región».

El Hospital «Dr. Aníbal Serra» también fue incorporado al proceso de modernización provincial mediante la implementación piloto del sistema de control biométrico y reconocimiento facial, acompañado por la incorporación de nuevo equipamiento destinado a optimizar la gestión hospitalaria y la atención de los pacientes.

A estas acciones se suma la incorporación de una nueva ambulancia totalmente equipada, en el marco de la renovación de la flota sanitaria provincial, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante emergencias y los traslados de pacientes, subrayaron.

Para el gobierno provincial, «otro paso trascendente fue la inauguración de la nueva sede de IPROSS, una obra que mejoró significativamente la atención de los afiliados de San Antonio Oeste y toda la zona atlántica, facilitando el acceso a trámites, prestaciones y coberturas médicas.

«En un nuevo aniversario de San Antonio Oeste, el Gobierno de Río Negro ratifica su decisión de seguir acompañando el crecimiento de la ciudad mediante inversiones estratégicas, obras de infraestructura, fortalecimiento de los servicios públicos y políticas que generan mejores oportunidades para las familias y consolidan el desarrollo de toda la región atlántica», concluyeron.