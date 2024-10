Sarampión en Lamarque: municipio reclama información en medio del hermetismo

“Está todo muy hermético y creo que el gran problema es que no hay con quién hablar, no hay ministro”, confió el intendente Sergio Hernández tras la confirmación de casos de sarampión en Lamarque, la pequeña localidad que conduce.

En diálogo con RÍO NEGRO luego de conocerse las certezas que llegaron de parte de Nación, el jefe comunal habló de su preocupación. “Ayer tuve una reunión donde reclamamos información, porque no teníamos. Me explicaron y a partir de ahí salió un comunicado [desde el Hospital], para tranquilizar a los vecinos. Nosotros nos hemos puesto a disposición de Salud. Es todo lo que puedo decir, es todo muy hermético. No hay ministro y eso se nota, porque los demás son todos técnicos, estamos preocupados, nos estamos manejando con la poca información que nos está llegando”, completó.

Hasta ahora, se confirmaron tres casos de sarampión en residentes, situación que se conoció cuando una familia buscó vacunar a su hijo tras haber estado en contacto con un posible caso positivo. Todo comenzó el 4 de octubre, cuando el equipo de respuesta rápida de Río Negro inició la investigación. Se detectaron 10 personas con síntomas compatibles, confirmándose hasta el momento sólo tres, con «infección aguda por sarampión, a través de la detección de anticuerpos IgM» en el Laboratorio de Referencia provincial.

Están involucrados un niño de 18 meses y dos adolescentes de 11 años, todos pertenecientes a la misma comunidad y sin antecedentes de vacunación. La situación se complica debido a que tres personas relacionadas con los casos confirmados habían regresado de un viaje al exterior el 18 de septiembre y comenzaron a mostrar síntomas días después de su regreso.

Sarampión en Lamarque: el comunicado del Hospital

Desde el Hospital publicaron en su perfil oficial de Facebook ayer martes, después del mediodía, que personal del Ministerio de Salud se encontraban trabajando con los equipos locales “en la investigación epidemiológica y las acciones de control de la enfermedad».

La institución sanitaria, bautizada como «Dr. Jorge Rebock», todavía ostenta en su frente el cartel que lo define como «Rural». Tiene, según el sitio oficial de Provincia, una Complejidad Grado 3 con internación para 12 camas. Ubicado sobre calle Rivadavia 250, es uno de los siete hospitales que dependen de Choele Choel como cabecera de la zona Valle Medio. «Son días de mucho trabajo», reconoció la actual directora, Natalia Rodríguez.

Sarampión en Lamarque: las consultas tendrán prioridad

Respecto a las medidas, solicitaron a la comunidad “verificar y completar esquemas de vacunación y consultar al médico ante la presencia de fiebre y manchas en la piel”. Si se acercan a los centros de atención, las consultas relacionadas al tema tendrán prioridad. Respecto al rol que está jugando la cartera provincial, señalaron que “una vez conocida la situación activaron inmediatamente el protocolo para estos casos”.

Para sostener la erradicación de la enfermedad y “evitar la reintroducción del virus al país, se requiere sostener altas coberturas de vacunación con dos dosis de vacuna contra el sarampión (doble o triple viral)”, recordaron desde el nosocomio.

Por eso, la importancia de que “todas las personas, desde el año de vida, cuenten con el esquema de vacunación completo contra el sarampión y la rubéola, según Calendario Nacional de Vacunación. De doce meses a cuatro años, deben acreditar una dosis de vacuna triple viral y mayores de cinco años, adolescentes y personas adultas, deben acreditar al menos dos dosis de vacunas con componente contra sarampión aplicada después del año de vida (doble o triple viral)”, concluyeron. Los trabajadores sanitarios deben contar con dos dosis preventivas.

