Video | El emotivo reencuentro entre una madre y la enfermera que salvó a su bebé en el temporal de Bahía Blanca

Nadie estaba preparado para una tormenta como la que se registró el viernes en Bahía Blanca y por ello varios sitios quedaron gravemente afectados. Uno de ellos fue el hospital Penna que tenía miles de pacientes internados, sobre todo bebés. Pero entre el desastre, aparecieron los primeros héroes y heroínas. Así fue el reencuentro entre una madre y la enfermera que salvó a su bebé.

Con el agua asechándolos, sin luz y pese al temor, las enfermeras guardianas de los bebés prematuros que estaban en el área de Neonatología que se encuentra en el subsuelo del hospital Penna se arriesgaron y resistieron hasta último momento para salvar la vida de sus pacientitos. Las imágenes de las enfermeras se viralizaron minutos después del gran temporal en Bahía Blanca y el reconocimiento a ellas fue masivo.

Luciana, la enfermera que salvó a los bebés de Bahía Blanca

En las últimas horas, Luciana, una de las profesionales protagonistas de la gran hazaña, recordó cómo fue vivir aquella situación que los sorprendió el viernes: «El agua lo teníamos a la rodilla y en Neo lo teníamos a la cintura. Subía muy rápido», contó en una entrevista brindada a Telefe Noticias.

A su vez reveló que eran cerca de 12 los bebés que estaban internados, algunos más complejos que otros por lo cual se tenían que movilizar con rapidez y agradeció que ninguno de ellos estaba con respirador porque a los pocos minutos ya no había energía eléctrica.

«La idea era trasladar a los bebés y como estaban perdiendo temperatura, yo me la puse en el pecho para el contacto piel a piel que eso lo tendría que hacer la mamá, pero justo no estaba», contó y agregó: «Yo también soy madre y en ese momento no lo pensás, te pones en el lugar de mamá».

Luciana relató que los bebés debían ser trasladados, pero no habían vehículos que soportaran la tormenta por lo que terminaron recibiendo ayuda de un camión del ejército y así lograron salvar a los bebés.

Luciana, la enfermera que salvó a los bebés prematuros en Bahía Blanca. (Foto redes).

El agradecimiento de una madre a la enfermera que le salvó la vida a su bebé en el temporal de Bahía Blanca

Saira Delmiro, una de las madres que tenía a su bebé internada en el hospital Penna se reencontró después con Luciana, quien fue la enfermera que resguardó a su hija en medio del temporal. Una vez que ya pasó el temor y la angustia, la joven agradeció su esfuerzo y sobre todo, su valentía.

«Gracias por cuidarla, si no hubiera sido por ustedes Amely hoy no estaría acá. Hubiera sido todo diferente», le dijo Saira quien no pudo contentar el llanto y se fundió en un abrazo con la profesional.

«Me costó un montón llegar y sino hubiera sido por ustedes, yo hoy no la tendría conmigo», reiteró la joven madre quien relató que apenas empezó el temporal intentó viajar hasta el hospital, pero el agua avanzó tan rápido que les resultó imposible.

Saira, a cinco días del temporal, contó que su hija afortunadamente se encuentra bien y está progresando día a día. «Le salvaron la vida, ella es muy chiquita y pensamos que no iba a resistir», expresó.