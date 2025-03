Cronología del temporal en Bahía Blanca: una tragedia que ya lleva 16 muertes

Calles completamente anegadas, autos flotando en el agua y viviendas sumergidas. Esas fueron las imágenes que se vieron durante el fin de semana en Bahía Blanca, tras el temporal histórico que está viviendo.

Las hermanas Hecker, de uno y cinco años aún siguen siendo buscadas. Y ayer se confirmó una noticia lamentable: falleció el chofer que las ayudó. Se trata de Rubén Zalazar, un hombre que era de Viedma y trabajaba como chofer y con quien se pudieron resguardar Delfina y Pilar, que aun siguen desaparecidas.

Cómo fue la cronología del temporal en Bahía Blanca

Reconstrucción del temporal de Bahía Blanca, el temporal histórico que está viviendo la ciudad de Buenos Aires:

–6 de marzo: El Municipio de Bahía Blanca a las 20:42 publicó un alerta metodológico y lo difundió por redes sociales. En el mensaje anunciaba que al día siguiente, viernes 7 de marzo, la región se vería afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, que se desplazarán progresivamente de sudoeste a noreste.

También aseguraba que estarían acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ocasional granizo, y ráfagas que pueden superar los 90km/h. La jefatura departamental de la ciudad solicitó que se suspendan las clases en el día posterior, situación que el Ministerio de Educación de la provincia avaló.

–7 de marzo: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las precipitaciones comenzaron alrededor de las 4 de la madrugada. A las 7:30 de la mañana las sostenidas precipitaciones tornaron intransitables gran parte de las calles de las ciudad.

Hasta ese momento habían caído más de 200 milímetros y la Dirección de Información y Monitoreo de Alertas y Emergencias de la Provincia de Buenos Aires informó que continuaban las tormentas sobre la ciudad por lo menos durante 2 horas más, estimándose un acumulado adicional de entre 50 y 100 milímetros más.

Para las 7:30 de la mañana ya se habían evacuado 40 familias. Por situaciones de seguridad, y por la abundante cantidad de agua en distintos sectores de la ciudad, se solicitó a EDES, Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A., que disponga el corte preventivo de electricidad.

–7 de marzo: las lluvias se intensificaron y alcanzaron su pico máximo entre las 7 y las 11 de la mañana.

El intendente de Bahía Blanca Federico Susbielles contó: “Aproximadamente sobre las 10 de la mañana se produjo el desborde del Canal Maldonado y el Arroyo Naposta que prácticamente anegó toda la ciudad y nos hizo perder prácticamente el 70% de nuestra capacidad operativa».

–7 de marzo: A las 15 horas, las mediciones oficiales indicaban que se había superado ampliamente el récord histórico de 1933. El total de lluvia caída en un solo día triplicó el promedio habitual para el mes de marzo en la ciudad. Obtuvo un acumulado superior a los 290 milímetros en menos de 12 horas.

“Fueron momentos extremadamente difíciles. Desde las cámaras de monitoreo veíamos cómo el agua seguía subiendo y no podíamos desplegar más mecanismos de ayuda. La lluvia continuó de manera incesante hasta las 16:00 horas«, expresó el intendente de Bahía Blanca Federico Susbielles.

«Perdimos ambulancias, patrulleros, móviles municipales y camionetas que quedaron atrapadas y no pudieron ser recuperadas. Inicialmente, logramos realizar algunos rescates con los recursos disponibles y coordinamos las operaciones desde el Centro de Monitoreo, que cuenta con más de 1.000 cámaras, lo que nos permitió identificar los sectores más afectados y enviar ayuda a las zonas más críticas con los pocos vehículos que aún podían movilizarse, como palas cargadoras y camiones de delegaciones», expreso.

–7 de marzo: Cerca de las 19:30 arribó la Armada a la ciudad. También el Ejército logró llegar con camiones de gran porte y lanchones anfibios, único medio viable para el salvataje a través de embarcaciones. La ciudad estaba prácticamente aislada. Se destruyeron grandes partes de los accesos.

En el Hospital Penna se pudo evacuar la terapia intensiva del Hospital Penna y neonatología. También se pudo evacuar el Hogar del Anciano. Equipos de rescate trabajaron con palas mecánicas en diversos puntos de la ciudad.

Según el informe brindado por el intendente las áreas más afectadas fueron General Daniel Cerri y la zona central de Bahía Blanca, que se vio gravemente impactada por el desborde del Canal Maldonado y el Arroyo Napostá. «Además, los canales derivadores recibieron un gran caudal de agua proveniente de toda la región, lo que agravó la situación en barrios como Ingeniero White, que inicialmente no había sufrido una gran inundación, pero donde el agua subió rápidamente en pocas horas», agregó el funcionario.

“En total, cayeron más de 400 milímetros de lluvia, lo que equivale al 70% de la precipitación anual promedio de la ciudad”, agregó.

–7 de marzo: Durante la noche las Fuerzas Federales y de Seguridad de la Provincia y el Municipio trabajaron de manera conjunta. Los equipos municipales realizaron tareas de limpieza, remoción y ordenamiento y junto con el gobierno provincial, Ejército y Armada asistieron a la población.

8 de marzo: A las 9:30 de la mañana la zona de mayor afectación en este momento era Ingeniero White. A esa altura de la mañana ya se contabilizaban 1128 personas evacuadas. Y se habilitaron 9 centros de evacuación: Dow Center; V Cuerpo Ejército; Sociedad de Fomento Maldonado; Centro Vomunitario Loyola; Natan; Calle Belen; Capilla María reina (Spurr); Cine Unión; Club Liniers.

-8 de marzo: Por la tarde se desarrollaron tareas específicas en la localidad de General Daniel Cerri e Ingeniero White, las zonas más comprometidas. Trabajaron el Ejército Argentino, la Armada Nacional, Fuerzas de Seguridad Federales, Defensa Civil y nuestros equipos municipales.

Los efectos de la inundación recrudecieron en White a raíz de la pleamar que generaron que el agua no drene.

-9 de marzo: A las 23 h se confirmaron 16 personas fallecidas y se registraron 963 personas evacuadas.

El Polo Petroquímico, luego de una fiscalización del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, la Termoeléctrica Guillermo Brown, Central Piedra Buena y Dow se encuentran fuera de servicio, mientras TGS Cerri mantiene solo el suministro de gas para uso domiciliario. TGS Galván y Mega operando sin problemas. Planta de Cloro y VCM con parada por mantenimiento.

El Municipio habilitó 23 puntos calientes en diferentes sectores de la ciudad para garantizar la seguridad alimentaria. Para esta hora también EDES reestableció el 65% del servicio en diferentes puntos de la ciudad. También ABSA, Aguas Bonaerenses S.A., colocó cisternas en puntos claves para garantizar el abastecimiento y se aportaron bombas de achique.

Se habilitaron canales oficiales – a nombre del Municipio de Bahía Blanca. – para la donación: el alias BAHIAXBAHIA.USD para dinero desde el extranjero y BAHIAXBAHIA para dinero en moneda local.

Se registraron 23 establecimientos educativos con daños graves, 45 con daños medianos o leves y 32 sin daños.

-10 de marzo: no hay actividad administrativa en el ámbito municipal. El comité de contingencias solicitó que no se les descuente el día a los trabajadores que no puedan asistir a sus puestos. Más de un tercio de la ciudad sigue sin luz.

El comité de contingencias continúa trabajando en la búsqueda de las mas de 1400 personas desaparecidas.