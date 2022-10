Sigue adelante la regularización de servicios para seis tomas de la ciudad de Neuquén

La cooperativa CALF iniciará nuevas obras para regularizar el servicio de energía eléctrica en seis tomas de la ciudad de Neuquén. Al respecto habló el presidente la cooperativa para explicar en qué consiste la regularización y cómo se llevó a cabo.

El presidente de Calf, Darío Lucca, en diálogo con La red neuquén FM93.7 indicó que por la situación de la regularización de los servicios eléctricos para estos sectores vienen trabajando hace más de dos años, con otras sectores de la provincia con el propósito de poder lograr y presentar los proyectos ante Nación.

Hasta el momento, según lo informado por el presidente, desde la cooperativa lograron presentar seis proyectos para regularizar seis tomas de la ciudad que van a beneficiar a 2.000 familias perteneciente a la toma de La Laguna, la toma ferroviaria, los Hornos, el Trébol II y III.

Esta iniciativa de lograr una regularización del servicio eléctrico, surgió a partir de la demanda poblacional donde un sector exigía acceder a la luz, mientras que otro sector denunciaba «robo de energía».

En este sentido Lucca agregó «con estos nuevos proyectos y esta nueva regularización de toma, nos van a quedar muy pocas temas por delante. Si bien es cierto que cada vez Neuquén crece más, y por ahí hay tomas nuevas, que después hay que regularizar, creemos que también les estamos dando las herramientas a los vecinos para que tengan seguridad domiciliaria, seguridad en la vía pública, y que tampoco se prenda fuego ninguna casilla en ninguna toma».

Asimismo se destacó que en estos proyectos, el vecino no tendrá que pagar para que le regularicen el servicio en su hogar, sin embargo una vez que ya este instalado en deberá abonar la factura como cualquier otro usuario y que en caso de requerirlo, podrán acceder a la inscripción del subsidio.

Otro beneficio que brindará la regularización del servicio eléctrico

El presidente de Calf informó que uno de los beneficios que traerá la regularización del servicio en las tomas, consiste en que cada una de las familias podrá incluirse en el servicio de Sepelios.

Este servicio resulta fundamental para las familias de estos sectores porque al no contar con la electricidad y por cuestiones económicas no están asociados a la cooperativa o no pueden abonar un servicio de sepelio privado, no cuentan con el servicio.

Lucca resaltó que actualmente el servicio de sepelio privado ronda en los 150.000 pesos por lo que ellos brinda la posibilidad de acceder a uno de menor valor, pensado en el sector poblacional que no puede costearlo. Asimismo indico que el valor del servicio de sepelio que incluyen en las facturas ronda en los 1.300 pesos por grupo familiar.