El EPEN habló sobre las boletas de luz a 50 mil pesos en Vaca Muerta

Un grupo de vecinos autoconvocados de Añelo realizaron una denuncia pública por recibir las boletas de luz del EPEN con precios muy elevados, que rondan en los 50 mil pesos, una tarifa impagable para los sueldos con los que cuentan. La repercusión de la noticia fue tal que el gerente general del organismo respondió sobre estas diferencias tarifarias.

El gerente del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN), dialogó con AM Cumbre. Indicó que el cuadro tarifario es único en toda la provincia, donde el organismo presta el servicio. Explicó que las diferencias se pueden dar en sectores en los en que los hogares no cuentan con gas en las redes por lo cual utilizan la energía eléctrica para calefaccionar, pero que la variación no es demasiada, porque en estos casos existen subsidios que cubren una parte del precio.

Según detalló Moya, otro factor que pueden influir en los precios tiene que ver con los impuestos municipales que son incluidos en la tarifa. Enfatizó que «respecto a lo que es la venta de la energía, los bloques, los cargos fijos y demás, eso está establecido en el cuadro tarifario y es igual para todos».

Por otra parte, señaló que en sus oficinas están dispuestos en atender las consultas para que las personas se acerquen. Señaló que cuando aparecen este tipo de casos, ellos se encargan en analizar «los consumos y si son efectivamente reales, ver el historial, y enviar técnicos que realicen la revisión del pilar, del medidor. Si hay un error, «obviamente que se considera, si no se mantiene esa medición».

En relación con los impuestos municipales, que pueden variar según la localidad, el ingeniero aseguró que en el caso de Añelo, el municipio cobra los impuestos municipales que corresponden y el monto no es importante respecto a las facturas. Planteó que «el grueso está en el consumo de energía de cada casa».

Los consumos que definen la tarifa para los vecinos de Añelo

Moya señaló que Añelo es una localidad donde el 75% de los clientes consumen hasta 1000 kilowatt hora, un 20% consume entre 1000 y 3000, y cerca del 8% consumen más de 3000 kilowatt que son 204 clientes residenciales los que tienen el mayor consumo. Agregó que «un promedio de 400 kilowatt hora, ronda en una factura de entre 8 y 10 mil pesos, dependiendo del municipio».

Finalmente, el funcionario concluyó que para poder encontrar una solución y ayudar a las familias, se está trabajando en distintos sectores con subsidios. Advirtió que los sectores sin instalación de redes de gas deben «notificar al municipio para que nos avise y ver qué barrio, qué calles no cuentan con el servicio y tienen que ir e inscribirse para que se considere la facturación«.

A su vez recomendó a los vecinos que hay que «tener en cuenta estos consumos que son elevados y tratar de hacer un uso racional dentro de las posibilidades que tiene cada uno para no abultar de alguna manera el consumo de energía en la facturación».