Sin respuesta por parte del gobierno, insisten que adecúe el protocolo de violencia laboral de Neuquén

«Este protocolo ni investiga, ni sanciona, ni previene», aseguró la abogada e integrante del servicio de asesoramiento ante casos de violencia de género «Socorro Violeta», Angélica Acosta. Por eso, y ante la falta de respuesta, volvieron a presentar un recurso administrativo para que el gobierno de Neuquén revise el protocolo de violencia laboral obligatorio para las personas que trabajan en el Poder Ejecutivo.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, la letrada recordó que se trata de una medida que dispuso el ministerio de Mujeres y Diversidad ante las denuncias de abuso y acoso sexual contra dos funcionarios, Ernesto Seguel y Adrián Urrutia, en octubre de 2022. Sin embargo, «está todo al revés» y lejos de proteger a las víctimas, viola tratados internacionales y «las expone a más vulnerabilidad».

Acosta explicó que hay varios puntos para cuestionar del protocolo por violencia laboral. Entre ellos la confidencialidad: «Por ejemplo, en el ámbito laboral, yo tengo mi jefe que me acosa y le quiero contar a alguna compañera de trabajo, este protocolo me prohíbe contárselo. Yo hago la denuncia y me hacen firmar un convenio de confidencialidad», reprochó.

Para la abogada, se trata de una medida que restringe y perjudica a las víctimas: «Justamente sí acá me prohíben hablar, me prohíben contarle la situación a cualquier persona que me puede proteger, me pone en un carácter de mayor vulnerabilidad».

Además, el protocolo excluye «cualquier garantía de no repetición», es decir, «una sanción o un mecanismo para que esa persona aprenda que esa conducta no se va a cometer nunca más». Señaló que no tiene que ser necesariamente una sanción punitiva, a veces puede ser un pedido de disculpas o una capacitación. Así, se mantiene «la tan famosa impunidad que no logra esta garantía de no repetición de la conducta y la persona puede repetirla 10 mil veces si quiere».

Por otro lado, la disposición del Ministerio establece qué es violencia y qué no lo es, cuando «la violencia es siempre situada». «Si yo a vos te doy órdenes todo el tiempo para que hagas 800 trabajos y a tu compañero de al lado le digo que haga una sola cosa, contextualizada esas 800 cosas que te exijo a vos, contra la que le exijo tu compañero, puede considerarse ese trabajo como violencia si es sistemático, si es adrede, si es para que te canses y renuncies», ejemplificó Acosta.

Socorro Violeta ya había presentado un recurso para que la Provincia revea el protocolo. Pasaron los 60 días previstos y el gobierno sigue sin contestar. Este viernes reiteraron el pedido de revisión y en 10 días hábiles, antes del 11 de agosto, el Ejecutivo deberá dar algún tipo de respuesta. Acosta indicó que, de no ser así, impondrán un amparo por mora.

Escuchá a la abogada Angélica Acosta en RÍO NEGRO RADIO:

