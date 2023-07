Riesgo de femicidio: 25 casos activos en Neuquén, según la Línea 148

El 85,6% de las situaciones atendidas por la Línea 148 en el primer semestre de 2023 fueron de personas que sufren violencia, pero que su vida no corre peligro. Los llamados se derivan a organismos cuya intervención puede hacer cesar ese maltrato. El 14,4% restante sí lo está y dentro de estos casos hay un grupo más vulnerable aún: las mujeres en riesgo de femicidio. Actualmente suman 25.

La coordinadora de la línea, Soledad Crespín, explicó que el número representa sólo los casos activos no totales. Hubo situaciones que luego de una serie de acciones pudieron salir de este peligro inminente.

El riesgo de femicidio es una clasificación creada por el equipo y vigente desde 2018. Está dentro de una categoría que se conoce como código A. Son aquellos casos que reúnen un cúmulo de indicadores, entre ellos, la periodicidad de los episodios y/o la descripción de hechos graves o gravísimos, que podrían haber tenido como desenlace el asesinato de esa mujer y no sucedió por una circunstancia externa.

«Lo que pudimos visualizar cuando empezamos a pensar en esto es: tenemos cinco, o seis, diez código A de esa persona en un año, bueno ahí hay algo. Lo que se hizo en el momento que ingresó como código A, riesgo de vida, no funcionó. Hay que proponer otra cosa. Cuando en un determinado período de tiempo corto ingresan cinco o diez de la misma persona, pues algo de lo que sucedió después de que se atendió ese riesgo inminente de vida no funcionó», afirmó Crespín.

Sostuvo que hasta ahora ninguna situación de las que fueron trabajadas como riesgo se convirtieron en femicidios.

Riesgo de femicidio en Neuquén: El seguimiento de escenarios graves

El 148 es una línea telefónica gratuita, creada en 2016, que recibe llamados las 24 horas del día de toda la provincia. Funciona para la atención de las violencias contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.

En el primer semestre de este año registró 3.704 situaciones: 1.817 nuevas y 1.887 reingresos. El principal motivo de consulta fueron hechos de violencia familiar. Representan el 58,5%. En segundo lugar se ubicaron situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes: el 19,1%. Desde 2021 el 148 recibe los llamados que se hacen después de las 16 horas a la Línea 102, enfocada en maltrato y abuso sexual a las infancias.

Lo que marca el informe no es sólo la prevalencia de hechos de violencia machista, sino como han crecido en complejidad. La línea tiene un equipo dedicado al seguimiento de aquellas situaciones ingresadas, en las que se identifican escenarios graves de violencia y que requieren otra intervención.

Esto puede deberse a múltiples aspectos: el agresor tiene antecedentes penales, algunas de las partes se encuentra en tratamiento por consumo problemático de sustancias, hay adolescentes en riesgo. El seguimiento no siempre es con las personas afectadas, a veces puede implicar comunicarse con los organismos para saber cómo están actuando.

En este período, el 57% de los nuevos casos además de haber sido derivados fueron o están en instancia de seguimiento.

En este punto el informe señala: «en nuestro trabajo cotidiano podemos observar las limitaciones por parte de las instituciones que conforman el sistema de protección respecto a facilitar y/o garantizar el acceso de quien así lo demanda».

Crespín respondió que esto no es una crítica a un sector en particular «sino una observación, es un dato no es una opinión».

«Muchas veces son difíciles las articulaciones, las derivaciones a los equipos que tienen a cargo la competencia, la responsabilidad de la intervención a mediano plazo. A veces tiene que ver con que hay listas de espera en todos los dispositivos de asistencia a estas problemáticas, o es muy difícil la comunicación institucional. Hay mañanas enteras que se pasan tratando de comunicarse con un teléfono institucional o que no funciona, o que no es atendido», agregó.

El gobernador Omar Gutiérrez presentó un proyecto de ley este año en la apertura de sesiones ordinarias, para institucionalizar el servicio. La iniciativa está en comisión.