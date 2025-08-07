Sismo en Vaca Muerta: temblor cerca de Rincón de los Sauces este jueves

La producción de petróleo y gas en Vaca Muerta fue récord en junio. (Foto: archivo Matías Subat)

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) comunicó que se registró un nuevo temblor este jueves 07 de agosto. Se trató de un movimiento a pocos kilómetros de Rincón de los Sauces.

Según indicó el Instituto el primer temblor ocurrió este jueves a las 12:11 y se consideró de carácter leve. Su intensidad fue de 2.5 y ocurrió a 30 kilómetros de profundidad.

El epicentro fue a 134 km al noroeste de Neuquén, 432 km al oeste de Santa Rosa y 60 km al sur de Rincón De Los Sauces.

El último sismo en Vaca Muerta ocurrió menos de un mes atrás: Neuquén registró dos sismos con tan solo 12 horas de diferencia

Según indicó el Instituto el primer temblor ocurrió el sábado, minutos antes de las 11 de la mañana. Fue de carácter leve ya que fue de una magnitud de 2,5 con profundidad a 8 kilómetros.

El epicentro fue a 96 km al noroeste de Neuquén, 97 km al sudoeste de 25 de Mayo y a 134 km al noroeste de Roca.

El segundo temblor fue más fuerte y se registró a las 23.19, muy cerca de Añelo. Según el detalle de Inpres, el sismo registró una magnitud de 3,4 con profundidad de 6 kilómetros.

El epicentro se ubicó a 84 km al NO de Neuquén, 115 km al SO de 25 de Mayo y 127 km al NE de Zapala.