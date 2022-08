¿Sobreoferta o crisis? Preocupa la baja demanda de autos de alquiler en Bariloche

Las empresas de Bariloche que alquilan autos sin chofer, que tuvieron sus meses de auge en el verano, transitan un invierno magro con un 40 a 50% de vehículos contratados y una preocupación por la sobreoferta debido al ingreso de cientos de unidades de grandes empresas en el mercado local.

Se estima que hay unas 50 empresas, familiares en su mayoría, de alquiler de autos sin chofer en Bariloche y no hay una cifra precisa de la cantidad de autos disponibles en este rubro porque entre el verano y el invierno las grandes empresas como Hertz, Localiza, Avis, ingresaron al mercado unos 1.000 vehículos nuevos, y solo 750 pertenecen a una única compañía.

“Hay preocupación y múltiples motivos, la sobredemanda es una de ellas, la estacionalidad, el fin del Previaje, estamos buscando opciones, pero no hay soluciones por el momento”, señaló a RÍO NEGRO Gerardo Flores, presidente de la Cámara de Alquiladoras de Autos de Bariloche, quien se mostró cauto al momento de opinar de una eventual competencia desleal de grandes operadoras que también integran la entidad.

Referentes del sector trasladaron la inquietud al intendente Gustavo Gennuso, al secretario de Turismo, Gastón Burlón, y esperan próximamente sentarse con la ministra Martha Vélez, en busca de alternativas ante la crisis del sector.

Sin embargo, en el mismo rubro hay quienes apuntan de manera directa a las grandes compañías que ingresaron cientos de vehículos, otros que operan directamente en el aeropuerto sin ninguna regulación municipal y quienes están registrados en otros municipios aledaños, como Dina Huapi, y que operan en el radio de Bariloche.

“Empezamos a ver que a todos los rubros del turismo les iba bien, que la temporada era exitosa, y nosotros teníamos los autos parados, entonces empezamos a mirar a las grandes empresas y vemos que están regalando los autos”, dijo a RÍO NEGRO Horacio Erdocia, actual secretario y expresidente de la Cámara, quien fue más enfático en sus conclusiones.

También José Lepio, referente de la misma entidad, coincidió en apuntar a la sobreoferta. “Esta situación afecta a todos, no solo a nosotros que estamos trabajando al 50%, también al resto de los transportistas porque con los valores que dejan los autos ya no se toman excursiones, remises”, indicó.

Según puntualizaron, las grandes empresas redujeron tanto el valor del alquiler de autos que llegan casi a la mitad del costo de los locales e incluso ofrecen promociones. Hoy algunas rentadoras alquilan a 4.500 pesos el día, cuando las operadoras locales ya redujeron el valor a 9.000 pesos y acusan pérdidas. La competencia es imposible.

“Hay una suba de los costos fijos pero nosotros pasamos de una tarifa de 15.000 pesos en enero a hoy con 9.000 pesos para adaptarnos al mercado”, admitió Flores.

A modo de ejemplo del impacto, Erdocia dijo que cuenta con 30 autos de alquiler y hoy tiene 10 estacionados en su casa y a 8 ni siquiera los dio de alta en el seguro porque no había demanda. Lepio también remarcó que de una docena de vehículos en su flota tiene solo dos en la calle.

Para algunos referentes una solución sería la regulación municipal mediante la aplicación de cupos de cantidad de autos en alquiler. “Se estima que el mercado da para solo 2.000 autos”, apuntó Lepio.

Sin embargo, otros no encuentran allí una solución porque también están los autos que trabajan de manera directa en el aeropuerto, donde no hay intervención municipal y los que se registran en Dina Huapi, donde los costos de tasas son menores y no se restringe la tenencia de vehículos de terceros como en Bariloche.

También señalaron que esta situación de crisis afecta a toda la cadena que trabaja con los vehículos porque muchos que debían pagar cuotas de autos nuevos van a tener que vender vehículos para reunir los fondos, reducir personal y también dejan de contratar talleres, chapistas, lavaderos, entre otros rubros.