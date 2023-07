Solidaridad en Huergo: tres jugadoras se lesionaron y necesitan ayuda para solventar gastos

El club Social y Deportivo Huergo comenzó a difundir a través de sus redes sociales una colecta solidaria para ayudar a tres de sus jugadoras que atraviesan distintas lesiones. Aseguran que las tres necesitan intervenciones quirúrgicas que resultan difíciles de costear.

Integrantes del club hicieron uso de Facebook para iniciar un llamado a la solidaridad en Huergo y ciudades aledañas. En la publicación se comunicó que el objetivo es ayudar a tres jugadoras que forman parte del equipo femenino de futbol local que en los últimos meses sufrieron distintas lesiones que afectaron su condición física.

Según informaron una de las jugadoras es Betiana Mignolet quien sufrió la ruptura de ligamento cruzado anterior y un derrame articular; otra es Natalia Giménez, también lesionada por una ruptura de ligamento cruzado anterior, un derrame articular y una ruptura de menisco interno; y por ultimo, Marcia Muñoz, con una ruptura de ligamento cruzado anterior, una contusión en el condilo femoral interno y un derrame articular. La gravedad de cada lesión llevó a que las tres necesiten de una intervención quirúrgica urgente, pero el monto supera el millón de pesos y resulta difícil de costear para el club.

El presidente del club, Rubén Salomón, explicó a RIO NEGRO que el club cuenta con un seguro mínimo para dar la posibilidad de que los interesados puedan formar parte de la institución, pero esto llevó a que en situaciones de este carácter no se pueda cubrir el costo total de una intervención quirúrgica. «Hasta que no pasan estas cosas uno no reacciona a la cobertura tan baja que se tiene porque el seguro que pagan es de 160 pesos al mes», detalló Salomón.

«Desde el club estamos trabajando en recaudar fondos para todo lo que implica gastos operatorios y postoperatorios», señaló el presidente del club y a su vez informó que para ello estarán realizando distintas actividades que serán informadas a través de redes sociales. «Por ahora no tenemos un estimativo de cuanto es lo que se necesitamos pero calculamos que más de un millón de pesos se va a necesitar para cubrir las tres operaciones», puntualizó.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo enviando dinero al CBU: 0000003100045080704891 o a través del alias: rodri..22may22o, entrenador del Club Social y Deportivo Huergo.