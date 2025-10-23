Sorteo de RÍO NEGRO por el Día de la Madre: ¿quién ganará el viaje a Bariloche? Descubrilo este viernes

La expectativa llegó a su fin. Después de semanas de una amplia participación, este viernes se conocerá al afortunado lector o lectora de Diario RÍO NEGRO que se ganará el espectacular viaje a Bariloche, un premio presentado en exclusiva junto a la cadena Huinid Hoteles.

Miles de cupones completados con la ilusión de agasajar a mamá en su mes ya esperan en la sede central del diario. El misterio se develará muy pronto y vos vas a poder ser testigo en directo.

Sorteo Día de la Madre: un evento con transmisión en vivo

El sorteo se realizará este viernes 24 de octubre a las 10:30 en el hall de la sede central de Diario RÍO NEGRO, ubicada en calle 9 de Julio 733, en General Roca.

Para que nadie se quede afuera, el evento se podrá seguir en vivo y en directo a través de la transmisión de Río Negro Radio y Río Negro Streaming, durante el programa «Ya es Tiempo».

La actividad contará con la presencia de representantes de Editorial Río Negro y de una escribana pública, quien certificará la total transparencia del proceso.

Un premio de lujo de la mano de Huinid Hoteles: los detalles exclusivos

Esta campaña, coordinada por Diario RÍO NEGRO junto con Huinid Hoteles, entregará dos premios increíbles.

El primero, y el más esperado, es una experiencia inolvidable: un viaje a Bariloche para cuatro personas con una estadía de siete días en las destacadas instalaciones de la cadena.

El ganador y sus acompañantes podrán disfrutar del confort, la calidad de servicio y las imponentes vistas al lago Nahuel Huapi que caracterizan a Huinid Hoteles, convirtiendo el premio en mucho más que un viaje: una oportunidad única de descanso y conexión con la naturaleza patagónica.

Además, se sorteará un segundo premio, ideal para disfrutar en familia: un moderno televisor Smart TV de 40 pulgadas.

Así fue la participación de los lectores

La promoción se lanzó el pasado 21 de septiembre como una forma de premiar la fidelidad de los lectores de nuestra edición papel. Desde esa fecha y hasta el 19 de octubre, los participantes completaron el cupón que venía en el diario y lo depositaron en las urnas habilitadas en toda la región.

La suerte está echada. Este viernes, uno de esos cupones convertirá el sueño de un lector en una realidad. ¡No te lo pierdas!

Para conocer las bases y condiciones del sorteo podés acceder a este link.