ASICS K42 Villa La Angostura: cada vez más cerca y con beneficios de Club Río Negro

Con la presencia de corredores top asegurada y varias sorpresas, se viene una edición muy especial en el ASICS K42 Villa La Angostura. La cita será entre el 6 y 9 de noviembre, con carreras que prometen dejar una marca. Por su fuera poco, entrará en vigencia el Campeonato Nacional para atletas másters y eso le aportará otro ingrediente a la tradicional competencia.

Los nombres se agregan día a día y Club Rio Negro tiene un beneficio para sus socios que es del 30% de descuento en la inscripción para todas las categorías: K42, K21, K10, Grandk y 2x21K. Se obtiene mediante un código de descuento que se encuentra en la App de Club Río Negro y estará activo hasta el 27 de octubre.

Uno de los cambios significativos para esta edición es que gran parte de la programación se centrará en el gimnasio Barbagelata. En ese lugar insignia de la ciudad neuquina serán todos los puntos de largada y llegada de las diferentes competencias. La prueba central, de 42 kilómetros, será el sábado 8 de noviembre a las 9.

Los que parten como favoritos

El español Yoel de Paz Baeza (team Nike Trail) participará por primera vez en el ASICS K42 y asoma como el gran favorito a quedarse con la victoria. Viene de ganar el Anaga Marathon de Canarias y de destronar a Miguel Heras, otro referente de la actividad.

Yoel de Paz Baeza es el gran candidato. (Gentileza)

También confirmó el noruego Anders Kjærevik, otro con un gran palmarés y de los locales, no hay que perder de vista que el representante de Bariloche, Javier Mariqueo, ganó la última edición del K42 en la Villa neuquina.