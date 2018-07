“Soy la hija de Felipe Lara”, desaparecido de Chos Malal

Indicó que sus papás de crianza “me sacaron el nombre que me dieron al nacer para resguardarme, porque era la hija de Felipe Lara el perseguido; pero cuando llegué a los 20 pensé que tenía que recuperarlo. Cuando logré la certificación del Duran, pensé sacarme el apellido Retamal, pero después reflexioné que Carina Retamal es el nombre con el que me conoce toda la gente que me quiere, es el nombre de mi papá y es mi vida a los 42 años, así es que opté por Retamal Lara.

Felipe Lara llegó a Neuquén para hacer el servicio militar. Aquí conoció a su esposa Margarita Gómez, madre de Carina y Horacio Lara.

El IV juicio La Escuelita

15

condenados tuvo la sentencia del 2016, 4 de ellos militares de Inteligencia imputados por el secuestro de Felipe Lara.

“El padre alegado desaparecido no puede ser excluido de su paternidad biológica en la persona de la Srta. Retamal, Carina”,

dijo el juez José Ignacio Noacco, en la sentencia por filiación.

Una historia personal signada por el golpe militar

A los 42 años, Carina busca rearmar su historia de vida con los fragmentos que recupera de una existencia signada por el golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976.

En 2016 asistió al juicio que se llevó a cabo en Neuquén por el secuestro y las torturas de su padre en Chos Malal. Un año después logró “una meta cumplida”, cuando salió el fallo de filiación que rectificó su partida de nacimiento, con un certificado del Duran en el que se lee que es en un 99,9 por ciento hija de Felipe Lara, desaparecido.

Cuando recuerda las jornadas del juicio en el que se ventiló la desaparición forzada que sufrió su padre hasta que se lo vio por última vez encadenado a un camastro en el escuadrón de gendarmería de Chos Malal, a Carina se le humedecen los ojos.

“No tenían derecho. Asistir a las audiencias fue muy fuerte y especial; nunca pensé que podría haber pasado por todas las cosas que escuché: los relatos fueron dolorosos, feos y tristes. Me dio mucha bronca e impotencia; me sirvió para pensar en que esto no vuelva a pasar; nadie tiene derecho a quitar la vida y hacer lo que hicieron; para que no se repita”.

Agregó que desde que inició el camino de recuperar su identidad, hace ya 20 años , “comencé a ir a las marchas del 24 de marzo; voy por él (por Felipe Lara), siempre lo tengo presente, es como un descanso, siento una conexión” en ese ejercicio de memoria.