Sube la temperatura en Neuquén y Río Negro: sol y calor dominan el fin de semana

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó un escenario climático marcado por el calor y el buen tiempo en gran parte de Neuquén y Río Negro durante este viernes, con temperaturas en ascenso y predominio del sol en cordillera, valles, meseta y zonas costeras. Los detalles.

Verano a pleno en Neuquén y Río Negro

Según el organismo, el Alto Valle vivirá una jornada de sol radiante, con temperaturas máximas que rondarán los 34 grados, un registro que también se repetirá en la costa rionegrina. El calor será protagonista en el inicio del fin de semana, en sintonía con días típicamente veraniegos en la región.

En el sur de Río Negro, el pronóstico indica condiciones de cierta inestabilidad, aunque con marcas térmicas que superarán los 30 grados. Un panorama similar se espera en la zona cordillerana, donde podrían registrarse algunas inestabilidades, pero con temperaturas más moderadas: la máxima no superaría los 29 grados.

Para el centro de la provincia de Neuquén, la AIC alertó sobre la posibilidad de tormentas hacia la noche de este viernes, con una temperatura máxima cercana a los 30 grados. En tanto, en el norte neuquino también se prevé algo de inestabilidad, aunque con valores térmicos más bajos, que rondarán los 27 grados.

De cara a los próximos días, el organismo advirtió que el domingo ingresará aire frío en la zona de montaña, lo que provocará un descenso de la temperatura y la posibilidad de lluvias débiles en la cordillera, acompañadas por vientos del oeste. Incluso, se anticipan precipitaciones leves en áreas cordilleranas hacia mediados de enero.

Pese a este breve cambio, la tendencia general para la próxima semana será de días cálidos en toda la región, consolidando un verano con temperaturas elevadas y condiciones mayormente estables en Neuquén y Río Negro.