La Regata dorada tuvo un estreno brillante y explosivo

El día tan esperado llegó. La Regata de los 50 años ya está entre nosotros y la fiesta de todos los veranos atraviesa como nunca los sentimientos, las promesas y los juramentos de los protagonistas, que por fin ayer comenzaron a descargar tensiones acumuladas como nunca antes.

El Camping Municipal de Plottier, punto de partida de esta Regata tan particular, fue una revolución pocas veces vista ante la inminencia de la prueba. El deseo de hacer contacto con el agua desbordaba a los palistas, que finalmente comenzaron la prueba pasadas las 15:00.

Poco antes fue tiempo de la ceremonia de apertura, con la presencia de autoridades municipales, provinciales y del club organizador, el Náutico La Ribera. “Si hay algo que une a neuquinos y rionegrinos, es el agua, los lagos y ríos. Qué mejor ejemplo entonces que esa unión sea canalizada por el deporte y por la Regata, una prueba que simboliza muchas cosas sobre las que tenemos que comprometernos”, aseveró el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck.

Luego de la ceremonia, el foco de atención se pasó a la orilla donde los palistas se aprestaban a comenzar la competencia. Primeros largaron las ocho categorías olímpicas en competencias, y luego las 1o reservadas a los botes travesía. Lo que vino después en el agua, fue espectacular.

El regreso de los hermanos Balboa

Como no podía ser de otra manera, para esta Regata de los 50 años los pronósticos son reservados. Los candidatos en la elite son varios, con regresos muy esperados en la previa como el de los hermanos Franco y Dardo Balboa y los históricos Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, además del campeón defensor Julián Salinas junto a Agustín Ratto y Damián Pinta con Facundo Lucero, otro que regresa a la alta competencia.

Franco y Dardo Balboa tras conseguir el triunfo en la primera etapa.

Todos ellos, más los representantes de Náutico Luis Piedrabuena, Franco Napoli y Joaquín Sánchez Blazica, y el K2 junior de Cristian Esparza y Bautista Sandoval (El Biguá), le imprimieron de entrada un ritmo infernal a la carrera. Claro está, se trata de la primera etapa, sin cansancio acumulado y con muchas ganas de darlo todo de entrada.

“Queremos agradecerle a todos nuestros amigos, a nuestra gente, y esta primera etapa se la quiero dedicar a mi hijo Lorenzo”, Franco Balboa y un regreso triunfal junto a su hermano Dardo.

Dentro de este panorama, el conocimiento de este sector del río por parte de los Balboa, resultó clave para prevalecer en una etapa que fue corta y explosiva (25 kilómetros). Salinas y Ratto fueron los que más le dieron trabajo a los neuquinos. Empujaron en el sprint final pero no les alcanzó para cruzar primeros en la boya de llegada.

Damián Pinta y Facundo Lucero llegaron en el tercer lugar.

Terceros arribaron Damián Pinta y Facundo Lucero. “No pudimos remar cómodos en toda la etapa… Hicimos lo que pudimos”, afirmó viedmense, quien junto a su compañero maragato no se sintieron cómodos de visitantes en estas aguas.

Lo más emotivo de la llegada en la Isla Jordán, fue el recibimiento que le brindaron a los históricos Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, de 49 y 51 años respectivamente.

Después de seis ediciones sin correr juntos, la dupla más ganadora de la Regata, ahora inscriptos en K2 master A, estuvieron buena parte del parcial entreverados en el pelotón de punta y finalizaron quintos.

Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, regresaron para dar pelea en los primeros lugares.

La clasificación general de la primera etapa

Pos. N° Binomio Categoría Tiempo

1 – 3 F. Balboa – D. Balboa K2 Senior 01:12:05.6

2 – 1 J. Salinas – P. Ratto K2 Senior 01:12:06.9

3 – 2 N. D. Pinta- F. Lucero K2 Senior 01:12:07.3

4 – 8 F. Napoli – J. S. Blazica K2 Senior 01:12:08.2

5- 12 N. Pinta – M. Mozzicafreddo K2 Master A 01:13:33.9

6- 11 C. Esparza – B. Sandoval K2 Junior 01:14:30.9

7 – 7 H. Jiménez – E. T. Pirez K2 Senior 01:15:09.4

8 – 5 N. Feijoo – F. Feijoo K2 Senior 01:15:10.5

9 – 16 P. Orellana – S. Rodríguez K2 Master A 01:15:57.5

10- 13 E. Carnicero – M. Muñoz K2 Master A 01:16:04.0

