Sudán es el país con la mayor cantidad de pirámides del mundo (y no Egipto)

¡Buenas! Si menciono la palabra “pirámide” es probable que pienses en Egipto. Y sí, la historia nos remonta directamente a los faraones y la Edad Antigua. Sin embargo, no es el único país de África con estas enormes estructuras. En esta nueva edición de #OtroMundo viajamos a Sudán, el país con la mayor cantidad de pirámides del planeta.

Al norte de esta nación se encuentra la región de Nubia, donde habita un grupo de personas etnolingüísticas descendientes de los primeros habitantes de la zona central del Valle del Nilo, un lugar considerado la cuna de la civilización. En este sitio hay nada más y nada menos que 255 pirámides, casi el doble de las que hay en Egipto.

Pero ¿cómo es posible que su existencia no sea tan conocida? Bueno, para explicar esto hay que remontarnos hacia atrás en la historia antigua. ¡Vamos! Tras gobernar la 25ª dinastía de Egipto, los faraones nubios huyeron a Sudán y formaron el reino kushita, incorporando la cultura egipcia en esta nueva ciudad. Ellos construyeron decenas de pirámides empinadas a base de arenisca y granito de entre 6 y 30 metros de altura entre los años 1070 y 350 a.C..

Muchas de ellas son tumbas de los reyes y reinas que gobernaron la región en el Sudán ancestral y sus tamaños dependen de los años de reinado de los monarcas. Además, la mayoría están ubicadas en la ciudad de Meroe, una antigua locación en la que sus habitantes dependían de la industria del hierro comerciado con la India, y el resto en El Kurru y Jebel Barkal.

En la actualidad, Meroe es patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO y se puede visitar con guías. Sin embargo, no todo es color de rosas en este sitio histórico. La región es conocida por tener temperaturas de más de 40 grados en las zonas desérticas y, por eso, en el último tiempo las tormentas de arena comenzaron a ser más frecuentes y las pirámides más icónicas del continente se han deteriorado. Este fenómeno no es nuevo en la región, de hecho, data del siglo 5 a.C. cuando los habitantes aconsejaban “limpiar la arena del camino” para que las pirámides no queden sepultadas. Pero en el último tiempo comenzó a ser más frecuente debido al cambio climático.

Según National Geographic, la falta de conservación, las duras condiciones climatológicas y la negligencia de algunos visitantes han destruido los monumentos. Además, ya en 1880 el explorador italiano Giuseppe Ferlini arrasó con algunas pirámides en la búsqueda del tesoro de Kushite y muchas otras pirámides fueron arruinadas por saqueos.

Para hacer frente al problema de las tormentas de arena, los Gobiernos y distintas organizaciones culturales presentaron un proyecto que busca reforestar la zona con vegetación apta para este tipo de climas y así contrarrestar el impacto de estas partículas.

Para ello, se tienen que reforestar más de 100 millones de hectáreas en el Sahara, desde Senegal hasta Yibuti, lo que supone una inversión millonaria y un proceso de largos años. Hasta el momento, solo se cumplió el 4 % del objetivo.

Entonces, si estás pensando en conocer este lugar histórico y único en el mundo este es un buen momento para hacerlo antes de que las pirámides queden enterradas debajo de la arena.

¡Hasta la próxima!

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN