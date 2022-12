Sumaron drones a la búsqueda de Nahuel, el joven de Neuquén que se ahogó en el río Limay

Continúa la búsqueda del cuerpo del joven de Neuquén que murió ahogado en el río Limay, en la zona de Confluencia Traful. Se trata de Néstor Nahuel Nicolás Vines ,de 19 años, a quienes todos le decían Nahue.

El joven identificado como Néstor Nahuel Nicolás Vines ,de 19 años era oriundo de Neuquén. Las tareas de búsqueda se realizan desde el domingo y hasta ahora no hay resultados positivos.

El comisario inspector Walter Reyes, coordinador operativo de Seguridad de Junín de los Andes, relató que el domingo la familia se detuvo a descansar en la zona de Confluencia Traful. Fue ahí que su hijo mayor quiso refrescarse y luego sus padres avisaron a las autoridades que no pudo salir del agua. «Estaba correntoso», señalaron.

Ese mismo día comenzó trabajando Prefectura Naval de Villa la Angostura y Bariloche con un operativo que contempla prefectura, buzos y embarcaciones, contó Reyes. El lunes se sumó el Parque Nacional Nahuel Huapi, quien ofreció también embarcaciones.

«Siempre nos reunimos 8:30 en presencia de los padres para informar cómo será el trabajo, explicó el comisario, y agregó que ayer se sumó personal de Bomberos de Neuquén, con cinco efectivos más. Además interviene personal de la Fiscalía de Villa la Angostura.

Reyes manifestó que hoy el Parque Nacional Nahuel Huapi sumó drones para continuar con las tareas de rastrillaje, «Así comprende un radio importante de búsqueda», comentó.

El sector donde trabaja el personal es encajonado entre en la zona de Confluencia Traful y el embalse de Alicurá. «Volvimos a hacer un repaso desde ese sector, nuevamente hacia el embalse, a unos 5 o 10 km», mencionó el comisario.

«Se trabaja en base a lo que deciden los idóneos que están operando en el agua, teniendo en cuenta lo que hablan con el padre y las corrientes», agregó Reyes.

Los padres y allegados al joven se encuentran en el lugar y se están hospedando cerca de Villa La Angostura. Fueron asistidos desde el Centro de Salud de Traful.

El mensaje de la familia del joven de Neuquén

Tras lo sucedido, en las redes sociales de Néstor Nahuel Nicolás Vines, sus seres queridos lamentaron lo que sucedió. «Hijo amado porque me dejaste solo te necesito tanto estabas tan feliz con tú viaje y la vida me lo arrebató frente a mis ojos esto no tenía que terminar así te amo con todo mi corazón, no sé si pueda con esto», dice uno de los posteos.

Nahue, como lo llamaban, estudiaba en el CPEM 25.