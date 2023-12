Suspenden en Neuquén jineteadas y eventos con caballos por el brote de encefalomielitis

El brote de encefalomielitis equina, enfermedad causada por un virus que se transmite de los mosquitos a los caballos y luego al ser humano, sacudió la agenda de eventos tradicionalistas en Neuquén. En las últimas horas varios eventos que involucran actividades con equinos, informaron su suspensión.

La postergación de carreras y destrezas con caballos responde a la recomendación emitida por el gobierno nacional y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

La imposibilidad de realizar este tipo de eventos, se debe a que se exige que los animales estén vacunados con un tiempo previo mínimo de 15 días antes de la actividad. La irrupción de esta medida a pocos días de varias jineteadas y carreras fue lo que complicó a los organizadores.

Hasta el momento informaron la cancelación del Campeonato Provincial de Jineteada en Aguada los Alazares (8, 9 y 19 de diciembre), la Gran Jineteada Aniversario de Rincón de los Sauces (16 y 17 de diciembre) y la Fiesta del Pre-puestero en Junín de los Andes (2 y 3 de diciembre). Pero también se plegaron a la recomendación sanitaria de la Emergencia Nacional eventos en Lago Huechulafquen, Lago Paimun, San Martín de los Andes y Villa Pehuenia.

Varios centros tradicionalistas y agrupaciones camperas emitieron comunicados internos advirtiendo la situación y recordando que la Emergencia Nocional por Encefalomielitis salió en el Boletín Oficial, a pesar de eso hay localidades como Chos Malal que consultadas por Diario RÍO NEGRO aseguraron que no suspenderán eventos con caballos ya programados.

Uno de los inconvenientes denunciados por los organizadores tiene que ver con el acceso a las vacunas. «Nos piden que vacunemos a los caballos con dos semanas de anticipación, pero no hay dosis disponibles y la mayoría de los animales no están vacunados porque no es parte del calendario obligatorio», confesó uno de los referentes de las fiestas camperas en Neuquén.

Respecto la 13° Exposición de Caballos de la Patagonia y la 81º Expo Rural de Neuquén, que se realizarán juntas el 24 al 28 de enero y son organizadas por la Sociedad Rural de Neuquén, se informó que siguen en pie. Se asegura que los equipos que participarán ya estarán vacunados contra la Encefalomielitis.

La emergencia nacional por brotes de encefalomielitis fue declarada por SENASA. Foto: Andrés Maripe

Qué es la encefalomielitis equina y qué causa

La encefalomielitis equina es una enfermedad que no es propia de la Argentina, donde el último registro de animales afectados se dio en 1988. Se trata de una infección viral causada por un virus de la familia Togaviridae, que se transmite por la picadura de mosquitos.

Como su nombre lo indica enferma a los caballos, yeguas y burros, y puede causar un cuadro grave en animales y humanos debido al daño que ocasiona al sistema nervioso central. La tasa de mortalidad puede llegar al 90% y es difícil de erradicar en países como Argentina donde su vacuna no es obligatoria.

Los primeros casos conocidos en noviembre en el país provienen de muestras de equinos que murieron en los Departamentos de Lavalle, Corrientes, y San Cristóbal, Santa Fe. Este jueves se sumaron dos nuevos brotes en Buenos Aires y Chaco.

Cómo se previenen los contagios de encefalomielitis equina

El gobierno nacional por medio de SENASA difundió en las últimas horas una serie de recomendaciones para lograr evitar contagios y mejorar los controles ante eventuales síntomas coincidentes.

•El control de mosquitos. Es fundamental para evitar la diseminación de la enfermedad y el contagio a los equinos y las personas. Tener en cuenta la aplicación a los animales y en el ambiente, de productos autorizados por el Senasa.

•La vacunación de los equinos contra esta enfermedad. Para ello el Senasa está coordinando con las cámaras de Productos Veterinarios de forma tal de tener disponibilidad y distribución de la mayor cantidad de vacunas en el menor tiempo posible.

•Notificar inmediatamente al Senasa ante la presencia de signos nerviosos en equinos.

•Disminuir al mínimo posible los movimientos de equinos.

•Evitar las concentraciones o eventos que impliquen concentración de equinos.

•Completar el calendario de vacunación de los equinos.