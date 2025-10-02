Susto en la Ruta 22: se quedó sin frenos un camión que llevaba arena a Vaca Muerta y sufrió un grave vuelco

Volcó un camión que se quedó sin frenos en plena Ruta 22. Foto: 7 en Punto

Un camión que trasladaba arena a Vaca Muerta sufrió un grave vuelco. El conductor informó que viajaba desde Buenos Aires y mientras circulaba por la Ruta 22, notó que se había quedado sin frenos. El hombre tuvo que ser hospitalizado.

Grave vuelco en la Ruta 22: qué pasó

El siniestro se registró este jueves a la altura de Choele Choel. Desde el sitio local 7 en Punto informaron que el camión terminó con su acoplado y carga totalmente volcados por lo que se montó un operativo para despejar el área.

De acuerdo a la información aportada el camión provenía desde la localidad bonaerense de Olavarría y se dirigía a Añelo, pero cuando circulaba por Valle Medio el conductor notó que estaba teniendo una falla en el sistema de frenos.

Si bien el conductor intentó maniobrar el camión, terminó despistando de la Ruta 22 y volcó. El sitio local informó que el conductor fue rápidamente asistido en el lugar y lo trasladaron al hospital local, aunque aún desconocen la gravedad de sus lesiones.