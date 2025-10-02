Alison vuelve a sonreír y cuenta los días para regresar a Neuquén: recibió la prótesis que le permitirá caminar

Alison Calfunao está recuperando fuerzas para poder regresar a su casa con su familia. Luego de meses de espera, la mujer que denunció mala praxis en Neuquén recibió la tan esperada prótesis que le permitirá volver a caminar y se mostró más contenta que nunca. Su familia y allegados revelaron la buena noticia en redes sociales.

El marido de Alison y sus vecinos que a través de la cuenta Unión de Mayo siempre dieron información sobre cómo avanzaba su situación, contaron una muy buena noticia. Por medio de un posteo en redes sociales revelaron que Alison finalmente pudo recibir su prótesis y ya comenzó su tratamiento para volver a caminar.

«Lo lograste. Gracias dios por tanto, estamos feliz por vos y tu lucha día a día», publicó Emiliano y acompañó su escrito con fotos de Alison de pie y sonriente.

Más tarde se sumó con otro posteo el grupo vecinal de la joven y expresaron: «Siempre hacia adelante. Alison Calfunao, sos un verdadero ejemplo se superación y coraje. Con tu sonrisa que ilumina, nos recordás que no existen obstáculos imposibles cuando se vive con valentía. Emiliano y Alison, sigan firmes por sus hijos, iluminando con esperanza cada paso y mostrando al mundo que con amor, fe y coraje sí se puede. Gracias por inspirarnos cada día. Muy pronto estarán en Neuquén, y vamos a recibir a esta gran familia con flores amarillas».

Alison en una entrevista radial contó que sigue con rehabilitación en Buenos Aires ya que está en un periodo donde se tiene que adaptar a la prótesis. También indicó que los médicos son los que deben evaluar su condición y recién podrán autorizar su regreso a Neuquén cuando ella pueda caminar sola o con ayuda de muletas.

Sin embargo resaltó que por más que vuelva a su casa, deberá continuar viajando a Buenos Aires hasta estar 100% recuperada, ya que los médicos deben controlar permanentemente su estado con la prótesis y su estado con el nuevo corazón que recibió.

La historia de Alison y su pedido de justicia

El caso de Alison generó gran repercusión en la provincia de Neuquén. Ella entró a una clínica para una «cirugía de rutina» de ligadura de trompas y terminó con graves complicaciones que la llevaron a necesitar un trasplante de corazón y la amputación de una pierna.

Alison está enfocada en su recuperación física y psicológica, pero sigue de cerca el avance de la causa judicial sobre su caso en Neuquén. Su abogado, Mariano Mansilla, ha señalado al anestesista como el principal sospechoso, mientras la familia de Alison denuncia que la clínica San Lucas y los profesionales no han brindado respuestas claras ni disculpas.

«Lo que debía ser un día de cuidado para mi salud terminó en una pesadilla: sufrí dentro de ese quirófano dos paros cardíacos en el cual después de eso fui atendida en otra clínica ya que ese lugar horrible no cuenta con terapia intensiva, estuve conectada, mi corazón dejó de latir y de darme vida a raíz de eso me agarro una trombosis en la que perdí mi pierna derecha un 15/06», contó Alison y agregó: «Dos días después tuve que recibir un trasplante de corazón para poder seguir viviendo que gracias a Dios y a ese Ángel que me lo donó hoy estoy viva».

Alison agradece estar viva pero sostuvo que padece las «secuelas físicas y emocionales» de lo que considera e insiste, fue «mala praxis». Su vida actual se basa en estar en una clínica de rehabilitación, entre kinesiología y terapia, además de los controles médicos por su nuevo corazón.

«Hoy dependo de medicación y cuidados de por vida, pero hoy que estoy viva voy hacer lo posible por mi JUSTICIA penal y social. Yo era una mujer sana, me gustaba bailar, salir a pasear con mis hijos en auto, usar vestidos y demás… nunca tuve problemas de salud», expresó la mujer en un descargo que hizo semanas antes en redes sociales.