Dos muertos en un trágico choque sobre la Ruta 22: eran de Chile y viajaban rumbo a Bahía Blanca

La Ruta Nacional 22 se convirtió en el escenario de otro trágico siniestro vial que dejó como resultado dos muertos. Las víctimas fatales eran oriundas de Chile y, según las autoridades, viajaban rumbo a la ciudad de Bahía Blanca.

El trágico siniestro vial ocurrió el martes por la tarde en el kilómetro 731 de la Ruta 22 a la altura de la localidad de Médanos. Desde el sitio Info Villarino detallaron que el impacto fue protagonizado por dos vehículos Toyota Corolla.

Uno de los autos estaba ocupado por cinco personas de nacionalidad chilena y se dirigía en sentido a Bahía Blanca. El otro vehículo que circulaba en sentido contrario, era conducido por un hombre de 54 años oriundo de Puan.

Qué se sabe de las dos personas muertas en el choque frontal de la Ruta 22

Las autoridades informaron que el choque fue frontal y con las pericias estaban intentando esclarecer qué sucedió ya que resaltaron que al momento del accidente, la ruta estaba despejada y con buena visibilidad.

Por otra parte confirmaron que en total fueron dos las personas muertas y ambas viajaban en el mismo auto con patente chilena. La primer víctima murió en el acto y era un hombre de 88 años identificado como Bernardo Mora Aquillon que viajaba como acompañante.

La segunda víctima se confirmó esta miércoles por la mañana, estaba internada y lamentablemente no logró sobrevivir. Esta persona fue identificada como Eva Eulogia Padilla Méndez y tenía 82 años.

Desde Info Villarino indicaron que por el impacto resultaron heridos el resto de los ocupantes y todos fueron trasladados al hospital Penna de Bahía Blanca.