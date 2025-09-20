¿Quién era el camionero que murió en un vuelco en la Ruta 237 de Neuquén?

Este sábado retirarán el camión, que quedó a un costado de la ruta. Foto: Vialidad Nacional.

Un camionero de 33 años, oriundo de Bariloche, murió este viernes por la mañana luego de un vuelco en la Ruta Nacional 237 de Neuquén, en cercanías a Alicurá. El comisario Raúl Leivo informó que «no hubo terceros involucrados» y que la víctima era el único ocupante del vehículo. El camión aún permanece a un costado de la traza.

Según trascendió, el conductor del camión era Weni Leonel Corbalán. El siniestro tuvo lugar, aparentemente, cuando mordió la banquina, perdió el control del vehículo y volcó. El hombre se dirigía desde Neuquén a Bariloche.

Vuelco fatal en la Ruta 237: la víctima volvía de Neuquén

Leivo informó que, días atrás, Corbalán había viajado desde Bariloche a Neuquén para «trasladar alimentos». En la jornada de ayer, «había hecho noche en Collón Curá» y después siguió viaje. Horas más tarde, ocurrió el trágico desenlace.

La víctima era oriunda de Bariloche.

El cuerpo de la víctima ya fue entregado a los familiares. Por otro lado, el vehículo será retirado este sábado por la tarde. El comisario informó que los trabajos no requerirán de un corte en la ruta, ya que la remoción del vehículo se realizará accediendo a través de una estancia del sector.