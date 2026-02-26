Susto en un hogar de ancianos de Roca: se escuchó una «explosión» y evacuaron a los residentes

En Roca se montó un operativo en un hogar de ancianos debido a una «explosión» seguido de un principio de incendio. Bomberos y policías arribaron al sitio ubicado en zona centro para evacuar a las personas que se encontraban alojadas en la residencia.

Lo que se sabe de la «explosión» en el hogar de ancianos en Roca

El episodio se registró este jueves cerca del mediodía en un hogar de ancianos ubicado entre las calles Mitre y Córdoba. Según la información a la que pudo acceder Diario RÍO NEGRO, el incidente se produjo en la cocina del lugar y se escuchó «una explosión» proveniente de la cocina.

Por otra parte el comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, informó a este medio que se acercaron al sitio tras observar que salía humo de la residencia y notar que los «ancianos estaban en la vereda del lugar».

Foto: Alejandro Carnevale

Tras establecer conversación con la encargada del hogar de ancianos, se supo que cuando estaban cocinando, se prendió fuego una de las ollas. «Esto llevó a que las operarias del lugar retiraran a los abuelos que era unos cinco o seis», informó y agregó que un vecino ayudó a apagar el principio de incendio con un matafuegos.

González resaltó que no hubo ninguna persona afectada, pero de igual manera se acercó Bomberos para realizar las pericias correspondientes aunque señaló que todo indica que se trató de un «accidente doméstico».