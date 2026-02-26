Murió un joven en un grave choque entre motos: el conductor sobreviviente fue trasladado de urgencia a Zapala

Durante la madrugada de este 26 de febrero se registró un grave choque en la localidad de Mariano Moreno que dejó como resultado una víctima fatal. El impacto ocurrió entre dos motos, uno de los conductores murió casi en el acto y el otro sobrevivió, pero fue derivado de urgencia a Zapala.

Choque fatal entre motos: lo que se sabe y qué pasó con el sobreviviente

El siniestro ocurrió pasada la medianoche, en la esquina de la comisaría de Mariano Moreno, entre las calles Lavalle y José Hernández. Según la información aportada por medios locales, el choque ocurrió cuando una de las motos fue impactada desde un costado por la otra.

El violento impacto provocó que ambos conductores fueran despedidos varios metros dejando a las motos totalmente destruidas. Como resultado del hecho, el motociclista que era un joven menor de 18 años, murió en el acto.

En tanto el otro conductor recibió heridas graves por las que tuvo que ser trasladado al hospital de Zapala.

La ubicación del incidente fue clave porque los efectivos policiales salieron de inmediato al escuchar el ruido, eso ayudó a que puedan asistir rápidamente a los heridos.