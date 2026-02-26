ESCUCHÁ RN RADIO
Naufragio en el Golfo San Matías frente a San Antonio: se hundió un pesquero y hay un desaparecido

El siniestro ocurrió cuando dos buques se dirigían hacia Quequén. Prefectura activó un caso de búsqueda y rescate y mantiene rastrillajes por mar y aire.

Auribel Zuarce

Por Auribel Zuarce

Un buque pesquero se hundió este miércoles frente a las costas de San Antonio Oeste y se activó un operativo de búsqueda y rescate en el Golfo San Matías por una persona desaparecida.

Según comunicó la Prefectura Naval Argentina, el hecho ocurrió cuando las embarcaciones «Marina Z» y «Heleno A» realizaban un traslado en convoy desde el muelle local con destino al puerto de Quequén. Durante la navegación, el «Heleno A» sufrió un siniestro y terminó hundiéndose en aguas del golfo, mientras que el otro buque dio aviso inmediato a las autoridades.

Tras la alerta, la Autoridad Marítima activó un caso SAR (búsqueda y rescate) y desplegó medios navales y aéreos en la zona. En el operativo participan el guardacostas GC-69 «Río Paraná», que continúa con tareas de rastrillaje, y el GC-26 «Thompson», que fue enviado al área. También colabora un pesquero que se encontraba en proximidades.

Aviones y helicópteros se sumaron al rastrillaje

Además, se sumaron medios aéreos: un avión que partió desde la Estación Aérea de Comodoro Rivadavia y un helicóptero con base en Viedma, que realizó sobrevuelos sobre el sector.

De acuerdo a lo informado por Prefectura, los tripulantes que pudieron ser rescatados fueron desembarcados en la terminal portuaria local y trasladados a un centro de salud para su evaluación médica. Se encuentran en buen estado general.

El operativo continúa en condición pendiente, con rastrillajes por mar y aire mientras se intenta dar con la persona desaparecida en aguas del Golfo San Matías.


