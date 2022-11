Taylor Swift anunció su gira: ¿por qué se habla de Argentina?

Taylor Swift, la artista que rompió records estas últimas semanas por su nuevo disco «Midnights», vuelve a ser tendencia mundial por el anuncio de su gira. «The Eras Tour» fue confirmado por la cantante a través de sus redes sociales, dando de qué hablar a sus seguidores de Argentina.

Este martes Taylor Swift, la cantautora estadounidense que cosecha más de 350 premios, anunció lo tan esperado por sus fans, «Taylor Swift, The Eras Tour». Esta nueva gira tiene fecha de incio para marzo de 2023 y se centrará en un recorrido por sus «eras», es decir, cada disco de la artista.

Por el momento confirmó 26 shows solo en Estados Unidos, generando incertidumbre para sus seguidores extranjeros, especialmente quienes residen en Latinoamerica.

Por lo expuesto por la cantante, cada show contará con al menos una banda invitada amiga. Entre ellas se encuentran Phoebe Bridgers, Haim, Muna, Paramore, entre otras. Comenzará el 18 de marzo de 2023 y se extenderá hasta el 5 de agosto.

Tras cuatro años de su última gira, «Reputation Tour» en promoción de su sexto álbum de estudio «Reputation», Taylor Swift vuelve a recorrer los estadios más espectaculares de Estados Unidos. La cantante había lanzado «Lover Fest», una gira de su septimo album, pero no logró concretarse por la pandemia y debió ser cancelado.

Los fanáticos no dudan que será tal vez su mejor tour, debido a la cantidad de temas que podrá presentar como a la puesta en escena que tendrá, ya que la cantante se caracteriza por hacer grandes despliegues escénicos.

«La primera etapa de la gira será en estadios de los Estados Unidos, con fechas internacionles que se anunciaran tan pronto como podramos!», aseguró la artista internacional.

Ahora queda esperar que publique los destinos internacionales y revele el gran misterio que es su llegada a Latinoamerica, especifícamente a Argentina.

I’m enchanted to announce my next tour: Taylor Swift | The Eras Tour, a journey through the musical eras of my career (past & present!) The first leg of the tour will be in stadiums across the US, with international dates to be announced as soon as we can!https://t.co/KFuqvrhSGo pic.twitter.com/eVyTcuW8sK