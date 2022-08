Taylor Swift reveló uno de los anuncios más esperados por sus fanáticos

La cantante Taylor Swift reveló a sus fanáticos una noticia muy esperada por sus seguidores. Comunicó que en octubre saldrá un nuevo álbum. Había anticipado que tendría novedades, luego de coronarse en los premios MTV VMAs 2022, con la estatuilla al Video del año por su canción All Too Well, que a su vez ganó en las categorías: Mejor video de larga duración, Mejor fotografía y Mejor dirección.}

“Estoy tan orgullosa de lo que hemos conseguido, y estoy segura con cada segundo de este momento que no hubiese sido posible hacer este corto si no fuese por ustedes, los fans», manifestó la artista pop.

Y agregó: No hubiese sido capaz de regrabar mi álbum si no fuese por ustedes. Me animaron a hacerlo. Y la verdad es que le he estado dando vueltas, y dado que han sido tan generosos de darnos esto (dado que el público vota cada categoría), pensé que sería un momento divertido para anunciar que mi nuevo álbum llega el 21 de octubre. Y les contaré».

Y cumplió su palabra. Lo hizo a través de sus redes sociales. «Midnights, las historias de 13 noches de insomnio repartidas a lo largo de mi vida, saldrá el 21 de octubre. Encuéntrame a medianoche«, escribió la autora de Love Story, Look What You Made Me Do y Shake It Off, entre otros éxitos.

Ese año, Taylor se convirtió en la ganadora del premio al Video del año por You Belong With Me y mientras estaba dando su discurso de agradecimiento fue interrumpida por el rapero Kanye West -exmarido de Kim Kardashian-, quien le arrebató el micrófono de sus manos para quejarse por su consagración. «Estoy muy feliz por ti, ahora te dejo terminar, pero Beyoncé tiene uno de los mejores vídeos de toda la historia», manifestó, en referencia al videoclip de Single Ladies.

_ Con información de Noticias Argentinas