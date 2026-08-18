TEDxViedma ya tiene fecha: 10 oradores, entrada gratis y una convocatoria que sorprende

Diez personas tendrán diez minutos cada una para subir al escenario y compartir una idea que consideren capaz de generar nuevas preguntas y conversaciones. Será el eje de la segunda edición de TEDxViedma, que ya tiene fecha: el 24 de octubre de 2026.

El encuentro se realizará en Altos Álamos Eventos, sobre la Ruta Provincial N.º 1, kilómetro 13, y tendrá entrada gratuita. La capacidad presencial estará limitada a 100 personas, mientras que las charlas podrán seguirse también mediante una transmisión online.

La inscripción ya está abierta a través de www.tedxviedma.com, donde quienes quieran asistir podrán anotarse para participar del sorteo de las entradas presenciales.

La nueva edición llevará como lema «Expande tu Conexión» y llegará después de una primera experiencia que reunió a más de 5.000 personas a través de su transmisión en vivo.

Música, ciencia, arte y experiencias de vida

Los diez oradores fueron elegidos entre más de 80 postulantes que se presentaron a la convocatoria.

Las propuestas seleccionadas abarcan temas diferentes, entre ellos música, arte, ciencia, ludopatía infantil, innovación social, dinero y experiencias de vida.

Cada expositor tendrá un máximo de diez minutos para desarrollar su idea. La identidad de los diez seleccionados todavía no fue difundida, por lo que sus historias y los temas que llevarán al escenario serán una de las novedades de cara al encuentro.

«Cada orador fue seleccionado porque representa una idea que vale la pena difundir. Queremos que el público salga de TEDxViedma con nuevas preguntas, nuevas conexiones y la sensación de que una sola idea puede cambiar la forma en que entendemos nuestra realidad», explicó Danna Acosta, integrante del equipo organizador.

Un evento organizado por voluntarios en Viedma

TEDxViedma cuenta con licencia oficial de TED y forma parte de una red de eventos que se realizan de manera independiente en distintas ciudades del mundo.

La organización local está a cargo de más de 50 voluntarios, que trabajan en diferentes áreas para concretar el encuentro. El grupo está integrado por personas de distintas edades, profesiones y trayectorias.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro para la comunidad de Viedma, Carmen de Patagones y la Comarca, con protagonistas y experiencias vinculadas con la región.

A su vez, el evento cuenta con el acompañamiento de marcas, instituciones y organizaciones que colaboran con su realización, lo que permite mantener el acceso gratuito para el público.

Cómo participar

Quienes quieran intentar acceder a uno de los 100 lugares presenciales deberán registrarse previamente en www.tedxviedma.com y participar del sorteo establecido por la organización.

Para quienes no resulten seleccionados o prefieran seguir el encuentro desde sus casas, estará disponible la transmisión online.

La cita será el 24 de octubre, cuando las diez ideas seleccionadas para esta edición lleguen al escenario de TEDxViedma.