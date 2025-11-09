Con emoción, arte y ciencia, TEDxViedma celebró su primera edición e invitó a «habitar lo extraordinario»

El sábado, Viedma fue mucho más que la capital rionegrina: fue el punto de encuentro de decenas de personas unidas por una misma idea, «habitar lo extraordinario». El primer TEDxViedma se celebró con una transmisión abierta, gratuita y una puesta en escena cuidada, donde las emociones y las ideas se entrelazaron en una tarde de inspiración colectiva.

El evento —que contó con el acompañamiento de empresas locales y provinciales— reunió a nueve oradores y oradoras que, desde distintas disciplinas, compartieron experiencias que invitan a repensar la manera en que miramos el mundo. Con la conducción de Carolina Hernández Cufré, periodista en Telefé Noticias y oriunda de Carmen de Patagones, el escenario se transformó en un espacio íntimo, reflexivo y lleno de energía.

«Este proyecto se hace con más de 50 voluntarios y más de 10 líderes de diferentes áreas que lo hicieron posible. Es una producción que la hicimos en comunidad y con el apoyo de un montón de marcas. Este evento, si bien tiene el alma local, es un evento global», destacaron desde la organización.

Cada presentación duró diez minutos, pero dejó ecos profundos. Las temáticas fueron tan diversas como sus protagonistas: desde el poder transformador del arte hasta los desafíos de la tecnología, desde la ciencia hasta la experiencia humana.

Ailén Lascano Micaz – ¿Para qué nado en aguas heladas?

La nadadora de aguas abiertas y embajadora de Viedma compartió una historia que une la naturaleza, la familia y la superación personal. Nacida «entre el río y el mar», recordó su primera travesía a los nueve años y cómo ver a otros nadadores enfrentando el frío la impulsó a probar. «Lo intenté tres veces ese día —contó— por unos minutos me sentí superhéroe. Fue una puerta a un nuevo mundo, a un nuevo deporte, para volver a conectarme conmigo mismo».

Julieta Ansola – ¿Cómo te das cuenta que está lloviendo?

Ingeniera en tecnología, Julieta habló desde la experiencia de la hipoacusia bilateral. Relató la emoción de escuchar por primera vez con un implante coclear y cómo, al oír la lluvia, el sonido del mundo la abrumó. Su charla fue un viaje por la percepción y la inclusión: un llamado a construir un mundo más atento, más empático.

Verónica Garea – Artefactos, núcleos, mitos y mujeres

La presidenta de la Fundación INVAP desarmó prejuicios sobre la energía nuclear y destacó el rol de las mujeres en el sector científico. Con un dato clave —solo el 29% de quienes trabajan en energía nuclear son mujeres—, invitó a mirar más allá de los mitos y pensar la energía en el contexto del cambio climático.

Matías Cella – El sonido como puente

Músico, ingeniero de sonido y productor, Matías reflexionó sobre la curiosidad como motor creativo. «La música te empieza a habitar físicamente con sus frecuencias. Genera emociones, la música nos atraviesa desde el pecho y hasta la mente«, dijo. Su charla fue una oda a la experimentación y a la conexión a través de los sonidos.

San Spiga – Se hace, se aprende

Muralista y docente, compartió su recorrido desde la facultad hasta la villa 21, donde el arte se volvió herramienta de transformación. Con sus «Muraltares», proyectos colectivos que unen comunidad y pintura, propuso pensar el arte como experiencia, como aprendizaje y como espacio de creación compartida.

Juan Pablo Montelpare – Cuando el pueblo se volvió la obra de arte

El director de la Bienal Internacional de Arte de Río Negro llevó a Valcheta al escenario. Contó cómo un pueblo entero se transformó en galería y cómo el arte puede vivir fuera de las ciudades. «En Valcheta, el arte dura lo que tarda en amasar el pan», dijo, animando a descentralizar los procesos artísticos.

Raúl Figueroa – Pequeños gestos construyen grandes historias

El realizador audiovisual viedmense relató su historia de esfuerzo y pasión: del barrio Lavalle a las cámaras de televisión. Habló de los inicios humildes, de su paso por la policía y de cómo nunca dejó de perseguir su vocación. Su charla fue un homenaje a la perseverancia y al poder de reinventarse.

Juana Albina – Golpes de evolución

Actriz y creadora digital, Juana compartió su lucha contra la bulimia y los trastornos alimentarios. A través de su historia, propuso una reflexión sobre la autoimagen, las redes y la vulnerabilidad. Su mensaje: transformar el dolor en motor creativo.

Ángeles Cortesi – Diseña tu propia aventura

Especialista en innovación y directora del Global Learning Innovation Hub de UNICEF, cerró el evento con una mirada hacia adelante. «El futuro no existe», dijo. Reflexionó sobre la inteligencia artificial, los futuros posibles y la necesidad de imaginar revoluciones, no adaptaciones.

Un cierre con emoción y futuro

Entre aplausos, risas y lágrimas, el primer TEDxViedma cerró su jornada con una sensación compartida: la de haber sembrado algo. Fue un evento donde las ideas no solo se escucharon, sino que se sintieron.

Con sello rionegrino y mirada global, TEDxViedma debutó con una jornada de ideas que dejaron huella.

La organización ya confirmó que TEDxViedma 2026 está en marcha, con la misma premisa: dar voz a las ideas que nacen en la Patagonia y resuenan en el mundo.