La fórmula para el desarrollo de Roca, según su intendenta María Emilia Soria

Multifacética, creativa, dinámica y natural. Producción y servicios, la dupla imprescindible. El impulso que da la actividad petrolera. Crecimiento con rumbo es la consigna. Una ciudad que se abre a la región, la estrategia. Entrevista a la intendenta María Emilia Soria.

El modelo urbano

“Queremos una ciudad que crezca en forma ordenada para poder garantizar los servicios en todos los barrios, y avanzar en un ordenamiento territorial que densifique la urbanización. Terminamos el Parque Industrial II y eso nos exige pensar la ciudad puertas afuera también: accesos, conectividad, infraestructura vial pensada para recibir empresas. No planificamos para hoy, planificamos para la Roca que viene. Ese es el modelo: crecimiento con rumbo, no crecimiento a cualquier precio”.

El perfil multifacético

“Hoy Roca es una ciudad multifacética: mires para donde mires, hay movimiento. Tenemos un campo profesional, productivo y empresarial fértil, y al mismo tiempo servicios que no le envidian nada a las grandes urbes. Esa combinación es la que nos hace atractivos para quienes buscan calidad de vida. Aspiramos a profundizar ese perfil, ser la ciudad que los roquenses eligen para proyectar su vida en familia, sabiendo que acá pueden encontrar oportunidades para desarrollarse en todos los aspectos: laboral, cultural, deportivo y con opciones para el esparcimiento y la vida al aire libre, el contacto con la naturaleza a pocos minutos”.

La intendenta Soria participó días atrás como oradora en la Expo Industrias y Servicios, donde expuso sobre las condiciones y oportunidades que presenta Roca para el desarrollo industrial y logístico, poniendo especialmente en valor el rol estratégico de sus Parques Industriales.

Producción y servicios

“Se complementan. Roca, al igual que otras ciudades del Alto Valle, creció impulsada por el desarrollo de la producción frutícola y en función de esa actividad fueron surgiendo otras. Hoy nos preparamos para el impulso de la actividad hidrocarburífera en la región pero sin perder de vista que esa tracción debe aprovecharse para el desarrollo equilibrado de toda la economía local: la producción, los servicios y el comercio. En paralelo, crece con fuerza la economía del conocimiento: empresas locales que incorporan tecnología y forman a su gente, universidades y desarrolladoras de software instaladas en Roca. Desde el Municipio acompañamos con formación que antes ni imaginábamos, como robótica, impresión 3D o instalación de paneles solares. Producción y servicios no compiten: se potencian”.

Unas 303 personas recibieron su certificado de finalización de cursos y talleres desarrollados por la Oficina de Empleo y Producción USEP durante el período marzo-julio de 2026.

Vaca Muerta

“La proyección del sector minero e hidrocarburífero en la región es una oportunidad estratégica y en Roca nos venimos preparando hace rato. Por eso realizamos una fuerte inversión en la concreción del Parque Industrial II y avanzamos con los beneficios para las empresas que quieran radicarse allí. Paralelamente mejoramos el Parque Industrial I que ya cuenta con una diversidad de empresas, a lo que sumamos la recuperación de lotes que estaban ociosos o abandonados y los reasignamos a empresas roquenses que esperaban un espacio o querían salir del centro. Roca tiene una amplia diversidad de empresas de servicios e instituciones que la actividad hidrocarburífera demanda: logística, tecnología, formación de recursos humanos, desarrollo empresarial y cuenta también con mano de obra disponible para insertarse en la actividad”.

Estado y privados

“Con un entramado de instituciones y empresas que motorizan el movimiento de la ciudad, y un Estado municipal que acompaña sin resignar su rol. Eso se ve en la formación: diseñamos cursos según lo que hoy pide el mercado laboral, en articulación directa con el sector productivo. Y se ve en la gestión de infraestructura para los Parques Industriales. No creemos en un Estado que se corre ni en un privado que decide solo: creemos en una ciudad que se construye entre todos. Esa es la fórmula que a Roca le funciona. Por ejemplo, cuando se presentó un inversor con el proyecto de instalar una Estación de Servicios sobre ruta 22, si bien es una iniciativa netamente privada, desde el Municipio lo acompañamos con asesoramiento para que pudiese llegar a buen puerto, y ahí está, a punto de iniciar la obra en la rotonda de Rutas 22 y 6.

“Además, vamos a profundizar ese vínculo público-privado con nuevas concesiones privadas que tienen por objetivo impulsar el desarrollo de servicios específicos, como por ejemplo: Farmacias o botiquines en barrios alejados como Chacramonte, J.J. Gómez y Barrio Nuevo; una Playa de transferencia de camiones sobre Ruta 6 en el acceso norte, entre el Parque Industrial II y la ciudad; y nuevos emprendimientos de turismo rural en la Isla 32 continuando el desarrollo costero”.

El Canal Grande, cuyo paseo cada ve se amplía más, atravesando toda la ciudad: el espacio público como lugar de encuentro, la consigna.

El espacio público

“El espacio público no es un detalle estético, es calidad de vida concreta. Roca tiene un entorno natural que otras ciudades del Valle no tienen: el río cerca, las alamedas, las chacras, el Área Natural Protegida. Pero además tenemos plazas, parques y paseos que son respuestas a una demanda de los roquenses que disfrutan del verde y valoran tener ese espacio de encuentro comunitario. El espacio público es donde se vive la ciudad. Por eso no negociamos su lugar en la agenda”.

El monumento a la Manzana, un sitio emblemático del centro de Roca.

El sueño

“Que cada joven que empieza un camino en algún taller municipal pueda desarrollar su talento acá, sin tener que irse. Que el Parque Industrial II se llene de empresas que generen los puestos de trabajo que esta ciudad necesita. Roca es una ciudad pujante, el estancamiento no está en nuestro ADN: ni las crisis, ni las emergencias, nada nos detuvo nunca. Mi sueño es que sigamos siendo esa ciudad que se reinventa y que a cada vecino y vecina le ofrece un lugar para crecer. Ese es el legado que quiero para Roca: una ciudad de oportunidades, una ciudad siempre en acción”.