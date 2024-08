Tiene 61 años y es candidata a reina de la nieve en Bariloche: «Hay mucho prejuicio en torno a mi edad»

Cuando escuchó que no había límite de edad, Susana Polgi decidió presentarse al concurso. Foto: Chino Leiva

“Mientras yo viva, le contaré a mis nietos que la abuela, en el 2024, se postuló para el reinado de la nieve«. Después de la foto grupal, Susana Polgi se apartó a un costado del salón y posó con una sonrisa radiante y su elegante vestido azul para que algunos fotógrafos pudieran retratarla. No paraba de saludar a quienes se le acercaban.

En la mañana lluviosa de viernes, se presentaron las 17 candidatas a reina de la nieve en el Puerto San Carlos a pocos metros del Centro Cívico de Bariloche y, Susana, con 61 años, marcó un antes y un después en la polémica convocatoria.

La mujer nació en Pedro Luro, cerca de Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires. En 1983 decidió radicarse en Bariloche. Asegura que tiene dos hijos y tres “del corazón”. Toda su vida la dedicó al deporte y, en especial al atletismo. Se jubiló hace siete meses como portera de la escuela especial 19.

Susana se jubiló hace siete meses como portera en la escuela especial 19. Foto: Chino Leiva

“Tengo mucho por agradecer. Es un trabajo que nunca voy a olvidar porque me dio todo. A la escuela le estoy infinitamente agradecida. Aprendí tantas cosas que nunca pensé que podía llegar a aprender: la lengua de señas, por ejemplo, y conocer a tantos nenes que te dan tanto cariño”, recordó.

El deporte, para Susana, «es algo que lleva en el alma y en el corazón». Suele correr en la ruta que conduce a El Bolsón y ahora, se prepara para una nueva carrera en La Pampa donde tiene previsto competir en 200 metros y salto largo. Por eso, insiste, todos los días entrena «firme». Además, es guía de personas no videntes en carreras.

«El deporte me mantiene en pie. Es algo que me da vida todos los días. Hoy, por ejemplo, estoy levantada desde las 5 de la mañana porque salí a correr, volví, me duché, fui a la peluquería y ahora estoy acá con este desfile», enumeró.

Susana supo de la convocatoria para candidatas a reina de la nieve en Bariloche mientras entrenaba junto a su pareja. Escuchó también que no había límite de edad. «Pensé: es ahora o nunca. Supe que era mi oportunidad y que iba a ser un boom porque tengo 61 años. Acá mucha gente me conoce», admitió.

Este viernes presentaron a las candidatas a reina de la nieve. Foto: Chino Leiva

«Pero ¿qué la llevó a querer anotarse para ser candidata?», preguntó este diario. «Lo social, el deporte. Hay mucha gente que se está dedicando a otras cosas, que se meten en el alcohol o en ciertos vicios y yo les hablo del deporte. Les explico que es salud. Es vida. Muchos me dicen que salieron adelante, que empezaron a correr gracias a mí. Vieron que yo podía; entonces ¿cómo no iban a poder ellos?», comentó.

Yo estoy feliz que haya vuelto el concurso. Va a ser inolvidable. Más que nunca, las mujeres nos tenemos que unir y luchar por todo por lo bueno». Susana Polgi, candidata a reina de la nieve.

Susana se refirió también a los prejuicios en torno a su edad para presentarse como candidata a reina. «Supe que hay gente que se pregunta cómo esta señora de 61 años se va a presentar. ¿Y por qué no? Claro que no tengo 15. Tengo 61 y los tengo recontra asumidos. Pero la gente critica por criticar y hay que eliminar todos los perjuicios. Y acá estoy, representando a todas las mujeres», planteó.

Pese a las críticas que cosechó la convocatoria del concurso por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Bariloche al considerarla como «violencia simbólica, la elección de la reina tiene fecha y lugar: será el domingo 25 de agosto en el Centro Cívico.

Al consultarle sobre la polémico que generó la decisión, Susana consideró: «Sin dudas, apoyo ésto: nunca debió dejar de hacerse porque es algo nuestro. Soy una representante de las mujeres y tenemos que tirar todas para adelante. ¿Cómo vamos a andar con prejuicios entre nosotras mismas? Nos tenemos que apoyar».

Susana Polgi dedicó su vida al deporte. Foto: Chino Leiva

Calificó como excelente el vínculo con las demás candidatas: «Son re amorosas, o sea, pueden ser mis hijas. Hay una unión muy linda. Yo quisiera ser reina porque quiero representarlos a todos ustedes, pero ya se que van a salir alguna de las chicas. De todos modos, estoy feliz: ¿quién me quita el logro de haber sido una de las 17 postulantes?».