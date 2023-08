Tomaron la Escuela de Enfermería de Neuquén porque denuncian el cierre

Estudiantes de la Escuela de Enfermería tomaron el edificio porque denuncian que va a cerrar por un cambio curricular. La presidenta del centro habló sobre la medida y aseguró que se cerraron las inscripciones y no se tomarán más personas. Además, exigió que se presente la directora del CPE, Ruth Flutsch y aclare la situación.

«Nos enteramos que quieren cerrar la escuela y va a ser un CEPEM, no estamos de acuerdo», manifestó a Radio 7 la presidenta del centro de Estudiantes, Alejandra Moscoso. «Pedimos que nos den la explicación del cambio que iba a haber del diseño curricular«, agregó.

La presidenta del centro de estudiantes aseguró que no se están toman más alumnos de enfermería y que la escuela cerró las inscripciones. «No se va a abrir, no se anota más gente y no existe más la escuela de auxiliares», afirmó.

Moscoso indicó que exigen que se haga presente la directora del CPE y diga personalmente qué va a suceder con la escuela. «Queremos que no sea así y que se trate el diseño curricular«, detalló y explicó que el motivo es porque cuando egresan «no los toman en ningún lado». Comentó que esperan «terminar quinto año y salir como profesional«.

Por último, la presidenta del Centro de Estudiantes informó que se van a quedar bloqueando el ingreso a la institución hasta que obtengan una respuesta.