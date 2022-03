Toro anunció un ambicioso plan de obras para este año

El intendente de Jacobacci, Carlos Toro (UCR) anunció un importante paquete de obras para este año en la apertura de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y se dirigió con duros términos a los concejales de JSRN quienes le atribuyeron el “abandono del pueblo”.

El acto se desarrolló durante la tarde noche de este miércoles en la Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario «Don Elías Chucair». Allí el jefe comunal, quien estuvo acompañado por concejales, miembros del Tribunal de Cuentas y por su gabinete, hizo un repaso por las acciones llevadas adelante durante el año pasado, resaltando la ampliación de redes de gas, la terminación del Centro de Diálisis, la construcción de la nueva cisterna de agua potable y de viviendas para afiliados a UOCRA, la regularización de la Sociedad del Estado y la reactivación del frigorífico local, la apertura del nuevo jardín de infantes, mejoras en espacios públicos y el otorgamiento de títulos de propiedad a vecinos.

El acto se desarrolló en la Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario «Don Elías Chucair». Foto: José Mellado.

Además enumeró acciones en materia deportiva, cultural, desarrollo social y asistencia a la zona rural “en el adverso contexto que planteó la pandemia”. Resaltó el esfuerzo y acompañamiento de su equipo de trabajo, de los distintos poderes que integran el Estado municipal y de las instituciones locales. También de los gobierno provincial y Nacional.

En medio de su discurso se refirió con duras palabras a los concejales de JSRN, quienes unas horas antes, a través de un comunicado de prensa, habían criticado es “estado de abandono” de Jacobacci.

“Ligeramente se dicen cosas que se ignoran. Están mal informados. Ese comunicado es falaz y mentiroso. No me extrañan las mentiras viendo de quienes vienen” señaló y agregó “no quiero que estas cosas que pasan en Jacobacci lesionen la buena relación que tenemos con el gobierno provincial”.

En la segunda parte de su alocución Toro anunció para este año la segunda etapa de la construcción de viviendas para la UOCRA, obras escolares, la refacción y ampliación de la Unidad 14 de Policía y la construcción del puesto caminero en el acceso este a Jacobacci, la construcción de derivadores en los acceso por las calles Fray Luis Beltrán y Rogelio Cortizo, el museo ferroviario y mejoras edilicias en las estaciones de trenes, la apertura de la oficina de turismo, un plan de regularización de tierras fiscales, urbanización del barrio Las Plantas y un nuevo loteo de 150 parcelas, la ampliación de redes de gas, la creación de un espacio público para expo venta de artesanos, la instalación de cámaras de seguridad, veredas y la remodelación y mejoras en el predio de la Ruca Tecnológica, entre otras obras.

Agregó que “en los próximos días estaremos presentando distintos proyectos ante el Gobierno Nacional para seguir incorporando servicios y mejorando la calidad de vida de la gente”.

Entre ellos enumeró una playa de estacionamiento, carga y descarga para camiones, ubicada a la vera de la ruta nacional 23, un playón polideportivo en el CIC, una bicisenda de 3,5 kilómetros para unir la zona del cartel de acceso al Parque Geo paleontológico con la Ruca Tecnológica, cordón cuneta para el barrio IPPV y asfalto para la calle José Hernández, entre otros.