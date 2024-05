Despidos en Correo Argentino: cómo afecta a trabajadores y localidades de Neuquén y Río Negro

Alrededor de 800 empleados del Correo Argentino de todo el país recibieron el telegrama de despido. En Neuquén y Río Negro la situación generó alerta y los trabajadores indicaron que se habilitó el retiro voluntario. El secretario general de empleados de Correo Argentino de Neuquén y Río Negro, Rafael Tropa, habló sobre la situación y enfantizó que «estan en alerta».

«Esto se viene dando a raíz de una serie de despidos a nivel nacional desde la semana pasada. Casi 800 telegramas de despido fueron enviados por la empresa a muchos trabajadores», indicó el secretario en una entrevista realizada por RÍO NEGRO RADIO.

Ante la situación, no solo cientos de trabajadores podrían perder su fuente de trabajo, sino también diferentes localidades ya no contarían con la herramienta del correo. «Estoy totalmente en contra de todas las discriminaciones que le hacen no solamente a la localidad, sino al usuario», expresó Tropa.

Según indicó Tropa, se abrió una página de retiros voluntarios. «Ahora lo importante es tratar de ver cómo podemos revertir la situación, no solo que no hayan despidos, sino también el cierre de las comunicaciones a todos estos pueblos», indicó.

El secretario señaló que el correo es un servicio social y muchos dependen del mismo. Ahora, los trabajadores están siendo despedidos sin causa y además no serán indemnizados. «No les importa absolutamente nada el daño que están causando no solamente al trabajador de correo, sino en general, a la sociedad misma«, señaló Tropa.

De todas formas, el secretario resaltó que están trabajando para que las oficinas no sean cerradas. «Esperamos que nos acompañe la política y la gente a la que le afecta», dijo.

Hasta ahora cerrarán las oficinas ubicadas en Cervantes, Fernández Oro, Godoy y Chichinales, por lo que miles de vecinos ya no podrán contar con el servicio esencial.

Por ello, los trabajadores de los correos se sumarán al paro general llevado adelante por la CGT y seguirán en alerta por su situación laboral.

