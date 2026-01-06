Trágico choque frontal en Ruta 40: un muerto y al menos dos heridos en Las Golondrinas, cerca de El Bolsón

El martes comenzó de manera trágica en la cordillera. En la madrugada de este martes 06 de enero, dos autos fueron protagonistas de un brutal choque frontal sobre la Ruta 40, en cercanías a Las Golondrinas. Según confirmaron fuentes oficiales, una persona murió y hay al menos dos heridos.

Producto del accidente, y las tareas que se realizan en el lugar, el tránsito por la zona está interrumpido, informó Protección Civil de Lago Puelo. El corte se da a la altura del kilómetro 1910, lugar donde ocurrió el accidente.

En detalle, Protección Civil indicó a medios locales que el accidente ocurrió en la «intersección con calle Los Cipreses» sobre Ruta 40.

Trágico choque frontal en Ruta 40: qué se sabe de los heridos

Según indicó AhoraComarca, los heridos recibieron asistencia en el lugar por parte de los equipos de emergencia. Ante la gravedad de sus heridas se los trasladó al centro de salud más cercana.