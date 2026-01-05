En fotos | Incendios en la Patagonia: se desataron varios focos en Río Negro y Chubut, y hubo hasta evacuados

Fue un comienzo de semana complicado por la cantidad de focos de incendios que se desataron en la Patagonia. El fuego se registró en zonas cordilleranas de Río Negro y en Chubut, que generó un gran despliegue de las autoridades e incluso un operativo de evacuación.

Qué pasó este lunes en Bariloche

Durante la jornada se registró un incendio de interfase en la cantera “Eva Perón”, en Bariloche. En el lugar intervienen Bomberos Voluntarios, Protección Civil y el SPLIF, con cinco móviles y 14 combatientes, con apoyo aéreo de helicóptero y avión hidrante para reforzar las tareas.

Además, en la barda de Bariloche, en el sector de San Cayetanito, se registró otro foco que fue extinguido durante la tarde, al igual que el incendio ocurrido ayer en la misma zona.

Detuvieron un incendio en El Bolsón

Por otra parte, SPLIF El Bolsón informó que en la tarde de este lunes se registró un foco de incendio en Loma del Medio, a la altura del camping Quemquem.

Cerca de las 19, el municipio precisó que tras arduas horas de combate se logró detener el avance del fuego y que se mantienen las tareas en el terreno para consolidar el control y evitar reactivaciones.

En el operativo intervienen, además del SPLIF, medios aéreos y bomberos voluntarios de El Bolsón y Mallín Ahogado; como así también personal municipal y el apoyo de vecinos de la zona.

Preocupación por un incendio en Puerto Patriada

Mientras tanto, en la provincia de Chubut preocupa el avance del fuego en Puerto Patriada, cuyo siniestro obligó cerrar temporalmente el ingreso a la zona y hasta activó un protocolo de evacuación preventiva en el paraje.

«Se solicita a residentes, turistas y visitantes del Paraje Puerto Patriada evacuar de manera preventiva y ordenada», indicaron desde el municipio. La densa columna de humo generó gran conmoción en redes sociales.

El gobernador Ignacio Torres visitó la zona y aseguró que desde el Gobierno provincial van a «avanzar hasta las últimas consecuencias para esclarecer lo ocurrido y garantizar que, en caso de comprobarse la intencionalidad, cada uno de los responsables responda ante la Justicia».

Controlaron otro incendio forestal el Chubut

A su vez, desde el Gobierno de Chubut informaron que lograron contener un incendio forestal en Cholila, en la zona del lago Villa Rivadavia, cerca del Parque Nacional Los Alerces.

El foco ígneo se originó este domingo a las 16 y, después de una jornada de trabajo por parte de brigadistas y bomberos, logarron contener el foco ígeno.