Tras las críticas, mudan el Festival de Botes Dragón al lago Gutiérrez en Bariloche

Tras la fuerte controversia que se originó entre la junta vecinal y vecinos de la zona de Laguna El Trébol y el gobierno municipal por la decisión de que el Primer Festival Internacional de Botes Dragón se desarrollara en esa reserva natural, el escenario se mudó finalmente al lago Gutiérrez.

La vicejefa de Gabinete Marcela González Abdala informó que el evento se hará en las fechas anunciadas (desde el 11 hasta el 13 de marzo) en el lago Gutiérrez “porque estaba muy baja la laguna y tocaban los botes abajo”.

Desde la otra vereda, la junta vecinal del barrio El Trébol difundieron un comunicado donde anunciaron que se cancelaba el evento de los botes dragón en la Reserva El Trébol. “Como efecto de la presentación de un recurso de amparo presentado por los vecinos de la Reserva, la Municipalidad informó que el evento no se va a realizar en la Laguna El Trébol”, comunicaron.

“Desde el Juzgado en lo Civil 1 se solicitaron las autorizaciones correspondientes, que no pudieron ser aportadas por el Ejecutivo municipal; por lo tanto, la acción de amparo fue declarada como abstracta y se ordenó su archivo”, aseguraron desde la junta vecinal.

“Llama la atención que el Jefe de Gabinete convocó el miércoles de la semana pasada a los vecinos y Junta Vecinal a una reunión en su despacho, a la cual no asistió, pero sí la vicejefa de Gabinete González Abdala, con subsecretario de Planeamiento Urbano, Claudio Romero, y las representantes de la Fundación Botes Dragón Nahuel Rosa. La razón de este encuentro fue dialogar sobre la controvertida realización de este evento en un Área Natural Protegida”, comentaron en el comunicado.

“En dicha reunión, donde los vecinos fueron acompañados por la Asociación Ambientalista Árbol de Pié, los funcionarios afirmaron que los permisos estaban en regla, y que a pesar de todas las objeciones, el evento se hacía igual. En esa reunión no participó el cuerpo técnico de Áreas Protegidas, y tampoco se presentó un dictamen de esa Dirección que avale la posibilidad de hacer el evento en la Laguna”, señalaron desde la junta vecinal.

González Abdala expresó que la información del comunicado de prensa de la junta vecinal del barrio El Trébol “no es verdad”.

“Los vecinos no entendemos cómo el Municipio dispuso de dos horas y media de su preciado tiempo, para intentar convencernos de una propuesta inadmisible que vulnera todos los principios precautorios de la Ley General del Ambiente y de nuestra Carta Orgánica, si no existían las autorizaciones correspondientes. Responsabilidad que le cabe por no haber cumplido con los pasos establecidos en el Plan de manejo de la RNU”, sostuvo María Ruffo, de la subcomisión de los Vecinos Pro Reserva.

“Además, provocando un enfrentamiento inútil y un profundo desgaste, tanto para los vecinos, como suponemos también para las integrantes de la Fundación, y obligándonos a recurrir para resolver el tema, al sobrecargado Poder Judicial”, lamentó Ruffo, en el comunicado.

La actividad deportiva en los «Botes Dragón» la impulsa la Fundación Nahuel Rosa, con el fin de rehabilitar de manera «integral, inclusiva y gratuita» a personas que atraviesan o se recuperan de cáncer de mama.