Con un amparo, vecinos de Bariloche tratan de impedir una regata en un área protegida

Integrantes de la Reserva Natural El Trébol presentaron un recurso de amparo para que se impida la realización de la regata del Festival de Bote Dragón en ese cuerpo de agua, organizada por la Fundación Nahuel Rosa para este viernes, sábado y domingo.

«Nos enteramos por las redes sociales del evento y nos sorprendió. Nos comunicamos con los organizadores y nos dijeron que tenían permiso de la municipalidad. Resulta que lo autorizó Claudio Otano antes de dejar su puesto como delegado de Lago Moreno«, explicó el biólogo Daniel Gómez, referente técnico ambiental ad honorem de las reservas urbanas naturales El Trébol y Morenito Ezequerra.

Aclaró que las reservas tienen «un sistema de consulta permanente a través de comisiones mixtas» entre los referentes vecinales, técnicos y autoridades municipales que, por ordenanza, deben reunirse cada 15 días. «Son instancias técnicas de evaluación de obras y eventos. Ese canal de comunicación debiera haberse respetado y la regata se autorizó a espaldas de la RNU«, señaló.

Gómez planteó que «una cosa es la actividad individual y familiar que está permitida en la laguna y, otra, estos eventos masivos que tienen un impacto. En este caso, hablamos de varios botes de 10 metros de largo, con muchas personas cada uno. Van con un tambor y un megáfono en un área protegida».

El enojo por el lugar definido para la regata se acrecentó luego de una reunión con representantes del municipio la semana pasada. En esa ocasión, las autoridades informaron que la regata congregará a unas cien personas y ratificaron el evento. «Nosotros aplaudimos la filosofía y los principios de la fundación Nahuel Rosa. El problema es el lugar donde se quiere hacer la carrera. Además, nos parece una falta de respeto que la Municipalidad los haya autorizado. Hay cuerpos de agua mucho más grandes que ya están antropizados. Acá habrá mucha gente en un cuerpo de agua pequeño».

Recordó que de la laguna El Trébol, los vecinos de ese barrio y Valle del Sol extraen el agua para beber e insistió en que «al ser una fuente de agua potable, no se puede permitir un evento masivo que genere contaminación«. «Aunque no haya motores, la gente se caerá al agua. Algunos tendrán protector solar. Puede caerse basura y el movimiento seguramente levante sedimentos que afecten la calidad de agua.», dijo.

Agregó que seguramente, mucha gente «pisoteará la costa» de la laguna cuando desde hace tiempo, se trabaja en promover su restauración.

«Nosotros estamos defendiendo un bien público. Eso debería ser también el interés del municipio. Es lamentable que quienes deben defender el bien público no lo hagan. Son recursos naturales y no se puede sacrificar algo por una fundación, por más noble que sea su objetivo. El fin no justifica los medios», cuestionó el biólogo.